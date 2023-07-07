Türk OSB’leri rol model oldu

Altyapısından planlarına, yönetim şeklinden imarına kadar her konuda Türkiye’deki OSB’ler örnek alındı. Danışmanlığı üstlenen OSTİM OSB yönetimi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte Ohangaron bölgesi için OSB kanunları dahi hazırladı. Bölgedeki üretimin başlaması ve tam kapasite çalışmaya geçmesiyle Özbekistan ekonomisine 500 milyon dolarlık ek katkı sağlaması hedefleniyor.





HER DETAY PLANLANDI

Ohangaron bölgesinde yapılan OSB’nin tam kapsamlı bir OSB olması için çalışmalarını yaptıklarını belirten OSTİM OSB Bölge Müdürü Adem Arıcı, “Bölgede; liseden üniversiteye, çalışanlarını çocuklarını bırakacağı kreşten sosyal alanlara, teknoparklara, kongre merkezlerine ve ticaret merkezlerine kadar her şey düşünülerek tasarlandı. Hatta altyapısı ve üretim merkezlerinin teknolojisi 20 yıl sonra ihtiyaç duyulacak şeyler planlanarak tasarlandı” dedi.





Dünya OSB’lerinden önde

Özbekistan Ohangaron Tech Industrial Genel Müdürü Jamshid Khidoyatov da “Japonya’dan Finlandiya’ya, Şili’den Almanya’ya bakır madeninin işlenip katma değer katıldığı tüm OSB’leri gezdik ve bunların arasında en çok Türkiye modelini beğendik ve ortaklığımızı başlattık” diye konuştu. b140 hektarlık Ohangaron bölgesindeki işlerin tamamlanmasının ardından Özbekistan’da OSB’lerin artırılması da hedefleniyor.



