Ekonomi Türk otomotivinden Fasta tanıtım şovu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türk otomotivinden Fas'ta tanıtım şovu

Otomotiv İharacatçıları Birliği, Türkiye’nin bu yıl 600 milyon dolar otomotiv ihracatı hedeflediği Fas’ta 17 Türk firmayla tanıtım şovu yaptı. Faslı firmalarla ikili görüşmeler gerçekleştiren yerli üreticiler yılın ilk 9 ayında 405 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fas'ta gerçekleşen toplantı
Fas'ta gerçekleşen toplantı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), nitelikli büyüme eşliğinde ekonominin kalıcı ve sürdürülebilir dengeye ulaşması amacıyla yılın son çeyreğinde de çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Geçen yıl farklı ülkelere 17 yurtdışı organizasyonu gerçekleştiren OİB, bu yıl da Rusya’dan Brezilya’ya, Güney Afrika Cumhuriyeti’nden Çin’e kadar pek çok ülkeye yönelik milli katılım fuar organizasyonları, sektörel ticaret ve alım heyetleri ve eğitim faaliyetleri düzenlemeye devam ediyor.

YERLİ TEDARİKÇİ FAS'A AKIN ETTİ

OİB, bu kapsamda 21-24 Ekim tarihleri arasında Fas’a Sektörel Ticaret Heyeti gezisi düzenledi. Fas’a bu yıl 600 milyon dolar ihracat hedefleyen Türk otomotiv sektörünü temsilen 17 Türk firması, Faslı firmalarla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

OİB Yönetim Kurulu Üyesi Müfit Karademirler’in de katıldığı Sektörel Ticaret Heyeti gezisinde, Türkiye’den A-Plas, Belgin Madeni Yağlar, Dayel Makine, Erbi Bağlantı Teknolojileri ve Kalıp, Hann Filtre, Kale Balata Otomotiv, Lubrico Petrokimya, Murat Ticaret Kablo, Ons Makine, Oto Conta, Seger Ses ve Elektrikli Gereçler, Sistem Teknik ve Sanayi Fırınları, Standart Yay, Supsan Motor Subapları, Taksim Grup Dış Ticaret ve Otomotiv ve Telsama Metal firmaları yer aldı.

5,1 MİLYAR DOLARLIK ÜRÜN İTHAL EDİYOR

  • OİB’in dördüncü kez sektörel ticaret heyeti düzenlediği Fas, Türkiye’nin serbest ticaret anlaşmasının olduğu Kuzey Afrika’daki önemli alternatif pazarlarından biri durumunda bulunuyor. Toplamda 33,5 milyonluk nüfusu ve giderek gelişen otomotiv endüstrisi ile dikkat çeken Kuzey Afrika ülkesi, 5,1 milyar dolar otomotiv ürünleri ithalatı gerçekleştiriyor. Ülke ithalatının yarısını binek otomobiller oluştururken, tedarik sanayi ürünleri ithalatı ise 2 milyar doları buluyor. Fas’ın otomotiv ithalatından pay alan başlıca ülkeler Fransa, Almanya, İspanya, Türkiye ve Romanya’dan oluşuyor. Türkiye’nin Fas’a ihracatının 263 milyon dolarını tedarik sanayi oluştururken, 190 milyon dolarını binek otomobiller ürün grubu gerçekleştiriyor. Yine 74 milyon doları eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlara ve 34 milyon dolarlık ihracatı da otobüs-minibüs-midibüs ürün grubuna ait bulunuyor.

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