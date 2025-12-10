Türk şekeri Körfez yolcusu

Kökleri Osmanlı saray mutfağına dayanan Şekerci Cafer Erol, 1807’de Mehmet Efendi’nin İstanbul’da açtığı ilk dükkânla başlayan hikayesini bugünlerde Türkiye’de 10, Bakü ve Londra’da 2 olmak üzere toplam 12 mağazasıyla sürdürüyor. Şekerci Cafer Erol Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Erol, 2025’te mağaza sayısının artırılması ve üretim kapasitesinin genişletilmesine odaklandıklarını belirtti. Bakü ve Londra mağazalarının ardından yurt dışı yatırımlarının süreceğini dile getiren Erol, “Globalleşme hedefinde Avrupa, Körfez Bölgesi ve Amerika öncelikli pazarlar olarak konumlanıyor. 2026’da yurt dışındaki mağaza sayısının 4’e çıkarılması hedefleniyor. Önceliğimiz Körfez Bölgesi. Orta vadede yurt dışındaki ciro hedefimiz yüzde 30” diye konuştu.

Hakan Erol

İSTANBUL’A 2026’DA 3 YENİ MAĞAZA

İstanbul’da Terminal ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda mağazaların bu ay içerisinde açılacağını dile getiren Hakan Erol, “2026 yılında ise Göztepe E5 üzerinde, İstanbul Finans Merkezi ve İstanbul Outlet olmak üzere 3 yeni mağaza açılacak. 3 yeni mağazamız için yatırım miktarımız 4 milyon dolar” diye konuştu. 2025 yılında üretim hacminde yüzde 20 oranında bir büyüme yakaladıklarını ifade eden Erol, üretim tesis alanının da 3 kat artırılacağını söyledi.

800 FARKLI ÜRÜN VAR

Şirketin ürün portföyünde şekerden lokuma, ezmeden çikolataya kadar 30 ana kategoride yaklaşık 800 adet paketli ürün bulunuyor. Şekerci Cafer Erol mağazaları yılın farklı dönemlerinde özel konseptlerle tasarlanan dış cepheleriyle dikkat çekiyor. Özellikle yılbaşı döneminde hazırlanan ışıklı ve renkli süslemeler hem Türkiye’den hem de dünyadan ziyaretçileri çekiyor. Mağazalar sosyal medya paylaşımlarının da odak noktası haline geliyor.

Günlük 2 ton çikolata üretiyor

Özellikle yılbaşı döneminde şekerleme grubunda şirketin üretim hacmi günlük ortalama 8.000 adet paketli ürün. Çikolata üretim hacmi ise günlük ortalama 2 tonu buluyor. Şirket halihazırda 130'u üretimde olmak üzere toplam 400 kişi istihdam ediyor. 2026 yılında çalışan sayısının yüzde 20 oranında artırılması hedefleniyor.








