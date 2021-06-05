Ekonomi Azerbaycandan Türk ve Rus vatandaşları için seyahat kararı 10 Haziranda başlıyor
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Azerbaycan'dan Türk ve Rus vatandaşları için seyahat kararı: 10 Haziran'da başlıyor

Azerbaycan Bakanlar Kurulu Türk ve Rus vatandaşlarının 10 Haziran'dan itibaren belirli koşullar altında hava yoluyla Azerbaycan'a seyahat edebilmesine yönelik karar aldı.

Haber Merkezi AA
Türk ve Rus vatandaşları belirli koşullar altında hava yoluyla Azerbaycana seyahat edebilecek
Foto/arşiv

Azerbaycan Bakanlar Kurulu, epidemiyolojik durumu istikrarlı olan bazı ülkelerin vatandaşlarının, ülkeyi ziyaret etmeleri için özel izin zorunluluğunu kademeli kaldırma kararı aldı.

Karara göre Türk ve Rus vatandaşları 10 Haziran'dan itibaren hava yoluyla Azerbaycan'a gelebilecek.

Azerbaycan'a gelecek 18 yaş üstü Türk ve Rus vatandaşlarından aşı kartı, Kovid-19'dan iyileştiğine dair resmi belge veya uçuştan önceki 72 saat içinde yaptırılan Kovid-19 testi istenecek.

18 yaş altı kişilerden ise uçuştan önceki 72 saat içinde yaptırılan Kovid-19 testi talep edilecek.

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