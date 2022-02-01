Ekonomi Türkiye çevreci bir misyon üstlenecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye çevreci bir misyon üstlenecek

Avrupa Birliği tarafından kurulan Ufuk Avrupa Programı kapsamındaki 5 çevreci ‘Misyon’a Türkiye’den 75 üye seçilecek. Üyeler alanlarında uzman kişilerden seçilecek.

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Yasemin Asan Yeni Şafak
Türkiye çevreci bir misyon üstlenecek
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Avrupa Birliği 9. Çerçeve Programı olan ve Türkiye’nin de dahil olduğu Ufuk Avrupa Programı iklim sorunlarına çözüm bulmak için çalışmalarına devam ediyor. Programda çevreyle ilgili 5 “Misyon” oluşturuldu ve her misyon için toplam 95,5 milyar Avro’luk bütçe ayrıldı.

ALANINDA UZMAN KİŞİLER

Dışişleri Bakanlığı da, konuyla ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarına yazı gönderdi. Yazıda toprak sağlığı ve gıda, iklim değişikliğine uyum, kansere çözüm bulunması, en az 100 şehrin iklim zararsız hale getirilmesi ile okyanus ve suların temizliğine yönelik hedefler içeren Misyonlarla ilgili hedeflerin gerçekleştirilmesi amacıyla alanında uzman kişilerin yer aldığı danışma kurullarının oluşturulmasının planlandığı belirtildi.

75 ÜYE SEÇİLECEK

Ufuk Avrupa Programı kapsamında oluşturulacak Misyon görevleri kapsamında her kurul için 15 üye olmak üzere toplamda 75 üye seçilecek. Misyon görevleri için Türkiye’deki kamu kurum ve kuruluşlarından da üyeler görevlendirilecek.

Dönüşecek şehirlere iki kriter

  • Avrupa Komisyonu tarafından desteklenecek ve çevreci olarak dönüştürülecek dünya çapından en az 100 şehrin belirleneceği misyon görevi için Türkiye’den başvuracak olan şehir ve belediyelerin iki uygunluk ölçütünü karşılaması bekleniyor. Bunlardan ilki, çağrıya başvuracak il ve ilçe belediyelerinin nüfusunun en az 50 bin olması şartı. İkinci uygunluk ölçütü olarak ise başvuru sahibinin, 2030 yılı sıfır emisyon hedefine ilişkin motivasyona sahip olduğunu net bir şekilde ifade edebilmesi kriteri yer alıyor.

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