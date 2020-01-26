Türkiye dinamizmini her yerde koruyor

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) 33. Olağan Genel Kurulu toplantısı ve bu yıl ilk kez düzenlenen Ustalara Saygı Ödülleri töreni, dün gerçekleşti. DEİK yeni dönemde de Nail Olpak'ın başkanlığında yoluna devam edecek. Törende konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, DEİK'in bir sivil toplum kuruluşu olmanın ötesinde, iş dünyasının lokomotifi haline geldiğine dikkati çekti.

TİCARİ DİPLOMASİ KURULUŞU

95 kurucu kuruluşla beraber ve Türkiye'nin en büyük 100 şirketinin 63’ünün, en büyük 44 uluslararası müteahhitlik şirketinin 33’ünün, en büyük 70 ihracatçı şirketten 23’ünün DEİK üyesi olmasının bunun bir işaret olduğunu ifade eden Pekcan, "DEİK’in yakaladığı ivmeyi devam ettirerek, başarı çıtasını çok daha yüksek seviyelere çıkaracağına inanıyorum. Bir ticari diplomasi kuruluşu olan DEİK yönetiminde ve 146 iş konseyinin her birinde görevlerine devam edecek veya yeni görev alacak arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum" dedi.

BAŞARILARA TANIK OLUYORUZ

Özellikle gelişmiş ülkelerin küresel ekonomide başlatmış oldukları korumacılık eğilimleri ve artan ticari engellere rağmen Türkiye'nin dinamizmini koruduğunu vurgulayan Pekcan, şunları kaydetti: "İhracat artışına devam ediyoruz. Hangi ülkeye gidersek gidelim Türk iş dünyasının başarılarına şahit oluyoruz. Yaptıklarınız ve bu çabalarınız boşa gitmiyor. Biz gittiğimiz yerlerde Türk firmalarının ürünlerinin kalitesi, işlerinin zamanında teslimatı ve satış sonrasında ürünlerinin arkasında olmalarını memnuniyetle dinliyoruz. Bizler de sizinle gurur duyuyoruz. 2019 yılında dünyada küresel büyüme finans krizinin olduğu yıl hariç son 18 yılın en düşük değerindeydi. Küresel ticaret artışı da yüzde 4 olarak tahmin edilirken yüzde 1 olarak gerçekleşti. Ama Türkiye’nin ihracatı yüzde 2 arttı ve Türkiye dünyada en çok ihracat yapan 50 ülke arasında ihracatını oransal olarak en fazla artıran artıran 7'nci ülke, mutlak değer olarak en fazla artıran 5'inci ülke konumuna geldi." Bakan Pekcan ayrıca "Ustalara Saygı Ödülleri"ödül alanlara hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

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YENİ DÖNEM İÇİN YENİ HEDEFLER

DEİK Başkanı Nail Olpak da, DEİK’in yeni çalışma dönemindeki hedeflerinden bahsederek, şunları kaydetti: “Ülkemizin menfaatleri doğrultusunda, “etkin lobicilik” faaliyetleri yürüteceğiz. Bu noktada önceliğimiz ABD ve AB ülkeleri olacak. “Ticari Diplomasi” hedeflerimize ulaşmak için maddi ve manevi bütün enstrümanlarımızı, tüm gücümüzü sonuna kadar kullanacağız. Liderlerimizin belirlediği ticaret hedeflerimizi yakalamak ikinci önceliğimiz olacak. Nasıl ABD ile 100 milyar dolar, yüzde 50-50 dengeli ikili ticaret hedefimiz var ve bunun iş dünyası adına gereğini yapmak bize düşüyorsa, benzer şekilde 100 milyar dolar hedefimiz Rusya ile de var. ABD ile hedefimiz için sektörler bazında çalışarak hazırlıklarımızı yaptık. Liderlerimizin atacakları adımları bekliyoruz. Üçüncü hedefimiz ise, ticari diplomasiyi anlatmak için Anadolu’yu karış karış dolaşacağız. Kurucu Kuruluşlarımızın da desteğini alarak hedefimiz, daha fazla firmamızı yurt dışına açmak ve Ticari Diplomasi çalışmalarımızın içine katmak. Ayrıca, Diasporamızın geleceği ve ülkemizin menfaatleri için çalışmalarımıza hız vereceğiz. Bu da yeni dönemdeki dördüncü hedefimiz olacak. ”

