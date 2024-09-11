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Ekonomi

Türkiye düğmeye bastı: ABD'li medya kuruluşu 'Füze test sahası inşa edecekler' diyerek duyurdu

Savunma alanındaki gücünü tüm dünyaya ispatlayan Türkiye Afrika'da da etki gücünü hızla artırıyor. ABD'li medya kuruluşu Bloomberg, Türk yetkililerin Somalili yetkililerle de görüştüğünü iddia ederek, Türkiye'nin balistik füze ve roket testleri için düğmeye bastığını Somali'de tesis kurmak için harekete geçtiğini yazdı. Bloomberg, Somali'nin Afrika'nın doğu ucundaki stratejik konumunun, onu Hint Okyanusu üzerinde uzun menzilli füze testleri ve uzay roketi fırlatmaları için ideal kıldığına vurgu yaparak "Türkiye uzun süredir küresel uzay yarışına katılmayı hedefliyor ve muhtemelen Somali'den yapılacak bir roket atışına hazırlanıyor" ifadelerini kullandı.

Seda Ekinci
13:10 - 11/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 13:24 - 11/09/2024 Çarşamba
Bloomberg yazdı: Türkiye füze test sahası inşa edecek
Bloomberg yazdı: Türkiye füze test sahası inşa edecek
Türkiye ikili ilişkileri ve attığı adımlarla dosta güven düşmana korku salmaya devam ediyor. ABD'li medya kuruluşu
Bloomberg Türkiye'nin balistik füze ve roket testleri için Somali'de tesis kuracağını, Somali'nin bu teklife sıcak baktığını öne sürdü.
Ankara'nın balistik füze programının uzun menzilli testler gerektirdiğine vurgu yapılan haberde,
Somali'nin Afrika ana karasının doğu ucundaki konumunun Hint Okyanusu'na ateş açmak için ideal olduğu söylendi.

Bloomberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2022'de yaptığı bir açıklamada,
"Türkiye'nin yerli üretim
nin menzilini yaklaşık 560 kilometreden (350 mil) çıkaracağız"
sözlerine dikkat çekerek
"Somali'deki bir fırlatma sahası, enkazın yerleşim bölgelerine ve diğer ülkelere düşme riskini ortadan kaldıracak"
ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin silahlı kuvvetlerinin olduğu ülkeler

Ülkenin ekvatora yakın olması nedeniyle uzay limanı için uygun bir yer olduğu belirtildi.
Aynı zamanda Ekvator yakınında yapılan testlerin uzay roketlerinin menzilini ve verimliliğini artırmaya da yardımcı olabileceği belirtildi.

2015'te Türkiye ve Somali arasında imzalanan savunma sanayi işbirliği anlaşması,
"tarafların topraklarında askeri ekipmanlar alanında ortak araştırma, geliştirme ve üretim projeleri" yapılmasını öngörüyor.
İki ülke, savunma ve ekonomik işbirliğini önümüzdeki on yıl boyunca daha da artırmak için Temmuz ayında anlaşmaya vardı.
2017'de Türkiye, Mogadişu'da en büyük denizaşırı askeri üssünü açtı ve ülkenin askerleri, Somali askerlerine eğitim veriyor.
Bu, Somali'nin el-Şebab isimli radikal İslamcı grubun isyanına karşı güvenliği artırma planının bir parçası.

TAYFUN Türkiye'nin en uzun menzilli füzesi

ROKETSAN tarafından geliştirilen TAYFUN, Türkiye'nin şu an için en uzun menzilli füzesi olarak kayıtlara geçti.
Şirketin, bu füzenin farklı konfigürasyonları üzerinde çalıştığı da biliniyor.
Gelecekte daha gelişmiş balistik füzelerin testleri için daha büyük çaplı test alanları gerekiyor.
Bu yüzden Somali jeopolitik konumu nedeniyle de öne çıkıyor.

İddiayı Bloomberg ortaya attı

'Türkiye Somali'de test sahası inşa etmek istiyor'
iddiasını ABD'li medya şirketi Bloomberg ortaya attı. Somalili yetkililerle görüşmeler başladı. Bloomberg'in iddiasına göre konuya yakın kaynaklar da bunu doğruladı.
Ankara'nın bu adımı, balistik füze programı kapsamında geliştirilen daha uzun menzilli füzelerin testlerini gerçekleştirmek için attığı üzerinde duruluyor.

TAYFUN Balistik Füze Sistemi

Pek çok otorite tarafından menzili 300 kilometreye kadar olan balistik füzeler ‘Taktik Balistik Füze (TBM)’; 300-1000 kilometre arasında menzile sahip balistik füzeler ise ‘Kısa Menzilli Balistik Füze (SRBM)’ olarak tanımlanıyor.
TAYFUN, Türkiye’nin ilk Kısa Menzilli Balistik Füze’si oldu. Böylelikle 1990’lı yıllardan beri Taktik Balistik Füze kabiliyetine sahip olduğu bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri, ilk kez bu alanda bir üst sınıfa çıkmış oldu.

Balistik Füze Nedir?

Balistik füzeler; bir veya birden fazla kimyasal, biyolojik, nükleer ve/veya konvansiyonel (yüksek patlayıcılı) harp başlığı taşıyabilen ve bu başlıkları istenildiği takdirde farklı hedeflere de yöneltebilen füze sistemleridir. Harp başlığı, motor, yakıt tankı, güdüm, kanatçıklar vb. birçok sistemlerden oluşan balistik füzelerden, hedef bölgeye genellikle sadece harp başlıkları ulaşır.



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#Somali
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