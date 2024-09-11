Pek çok otorite tarafından menzili 300 kilometreye kadar olan balistik füzeler ‘Taktik Balistik Füze (TBM)’; 300-1000 kilometre arasında menzile sahip balistik füzeler ise ‘Kısa Menzilli Balistik Füze (SRBM)’ olarak tanımlanıyor.

TAYFUN, Türkiye’nin ilk Kısa Menzilli Balistik Füze’si oldu. Böylelikle 1990’lı yıllardan beri Taktik Balistik Füze kabiliyetine sahip olduğu bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri, ilk kez bu alanda bir üst sınıfa çıkmış oldu.