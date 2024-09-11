Türkiye'nin silahlı kuvvetlerinin olduğu ülkeler
TAYFUN Türkiye'nin en uzun menzilli füzesi
İddiayı Bloomberg ortaya attı
TAYFUN Balistik Füze Sistemi
Balistik Füze Nedir?
Balistik füzeler; bir veya birden fazla kimyasal, biyolojik, nükleer ve/veya konvansiyonel (yüksek patlayıcılı) harp başlığı taşıyabilen ve bu başlıkları istenildiği takdirde farklı hedeflere de yöneltebilen füze sistemleridir. Harp başlığı, motor, yakıt tankı, güdüm, kanatçıklar vb. birçok sistemlerden oluşan balistik füzelerden, hedef bölgeye genellikle sadece harp başlıkları ulaşır.