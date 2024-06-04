Türkiye e-ticarette büyük pazarlara oynuyor

Türkiye büyümeye devam eden e-ticaret pazarında payını artırıyor. Türkiye’nin en fazla e-ticaret yaptığı ülkeler Kanada, İngiltere, ABD, Rusya, Almanya, Azerbaycan ve Hollanda. Bu ülkelerin güçlü kargo ve lojistik yapıları ürünlerin hızla ulaşmasına ve müşterilerin yeniden sipariş oluşturmasına neden oluyor. 1,9 trilyon TL'ye ulaşan e-ticaret hacminin yüzde 93'ü Türkiye içerinde yapılan harcamalarda, yüzde 4'e yakın bir kısmı yurt dışından yapılan harcamalarda, yine yüzde 3'lük kısmı ise yurt dışına ihraç edilen ürünlerden oluştu.

20 MİLYON YERLİ ÜRÜN SATILDI

Geçtiğimiz yılın yanı sıra bu yıl yapılan araştırmalara göre e-ihracatta ilk 5 ayda 20 milyonun üzerinde ‘Made in Türkiye’ etiketli ürün satıldı. Bunun yanı sıra Körfez ülkelerine ve Balkanlar'a yapılacak kargo, lojistik ve altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından bu bölgelerdeki ülkelerden alınan pay da artırılacak. 2028 yılında ihracatını 400 milyar dolara ulaştırmayı hedefleyen Türkiye, hizmet ihracatını da 200 milyar dolara yükseltmeyi gözüne kestirdi.

Bu rakamlarla e-ihracat payının da yüzde 10'a çıkarılması hedefleniyor. Böylece Türkiye'nin dünyada ilk 10 ekonomi arasına sokulması ve küresel ekonomiden alınan payın da yüzde 2'nin üzerine çıkarmayı amaçlanıyor. E-ihracatta atılacak yeni adımlar, yeni pazar arayışları ve lojistik süreçlerin kısaltılmasıyla bu hedeflere 5 yıl dolmadan ulaşılması hedefleniyor.







