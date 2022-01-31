Ekonomi Türkiye-Ermenistan hattında uçuşlar yeniden başlıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye-Ermenistan hattında uçuşlar yeniden başlıyor

Türkiye ile Ermenistan arasında 2020'ye kadar Atlasjet tarafından yapılan, ancak şirketin iflasıyla duran uçuşlar, 2 Şubat'ta karşılıklı olarak yeniden başlayacak. 1993'ten beri sınırların kapalı olması nedeniyle tek ulaşımın uçakla sağlandığı Türkiye ve Ermenistan arasında Atlasjet'in iflası nedeniyle 2020'den bu yana uçuş gerçekleştirilemiyordu. Haftada 3 seferin planlandığı iki ülke arasında 2 Şubat'tan itibaren Pegasus tarafından İstanbul'dan Erivan'a pazartesi, çarşamba ve cumartesi, Erivan'dan İstanbul'a ise salı, cuma ve pazar günleri sefer düzenlenecek.

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Haber Merkezi AA
Türkiye-Ermenistan hattında uçuşlar yeniden başlıyor
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1993'ten beri sınırı kapalı olan Türkiye ve Ermenistan arasında yıllardır süren gerginlikten dolayı tek ulaşım uçakla gerçekleştiriliyordu. İki ülke arasındaki hava ulaşımı, Atlasjet'in düzenlediği uçuşla sağlanıyordu. Şirketin mali sorunları sonucu iflası nedeniyle 2020'den beri seferler yapılamıyor.

Türkiye ve Ermenistan temsilcilerinin kısa süre önce yaptığı görüşmeler sonucu uçuşların karşılıklı başlamasına karar verildi. Türkiye ile Ermenistan arasındaki doğrudan uçuşların başlaması için Türkiye'den Pegasus, Ermenistan'dan FlyOne şirketleri, iki ülkenin sivil havacılık kurumlarına başvuruda bulunmuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun verdiği bilgiye göre, Türkiye'den Pegasus Hava Yolları ile Ermenistan'ın FlyOne şirketi İstanbul-Erivan seferlerini 2 Şubat'ta karşılıklı olarak başlatacak.

Bakanlık açıkladı: Türkiye ile Ermenistan arasında karşılıklı uçuşlar başlıyor
EKONOMİ
Bakanlık açıkladı: Türkiye ile Ermenistan arasında karşılıklı uçuşlar başlıyor

Uçuşlar için geri sayım

Pegasus pazartesi, perşembe ve cumartesi günleri Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Erivan Havalimanı'na, salı, cuma ve pazar günleri ise Erivan Havalimanı'ndan Sabiha Gökçen Havalimanı'na seferler düzenleyecek.

Yolcu kapasitesi 186 olan uçaklarla gerçekleştirilecek seferler için bilet fiyatları, Erivan Havalimanı'ndan Sabiha Gökçen Havalimanı'na 69,99 avrodan, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Erivan Havalimanı'na ise 59,99 dolardan başlayacak.

FlyOne ise pazartesi, çarşamba ve cuma günleri Erivan'dan İstanbul Havalimanı'na sefer gerçekleştirecek. Bu seferler için biletler 39 avrodan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Uçuş süresinin 2 saat olduğu iki ülke arasında 2012'de 33 bin 635, 2013'te 31 bin 359, 2014'te 30 bin 177, 2015'te 26 bin 46, 2016'da 38 bin 707, 2017'de 49 bin 138, 2018'de 48 bin 959, 2019'da 61 bin 431 ve 2020'de 480 yolcu taşınmıştı.

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