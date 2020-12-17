Türkiye Hisar-U'ya hazırlanıyor: S-400'ler ara dönemde ihtiyaçları karşılayacak

ABD yönetiminin, S-400 hava savunma sistemi alımı nedeniyle Türk savunma sanayisini yaptırımlarla hedef aldı.

Yaptırım kararı dünya basınında geniş yankı bulurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan 'HİSAR-A+'nın envantere girmeye hazır hale geldiği müjdesini verdi.

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan açıkladı: Başkanlığımızın koordinasyonuyla @Aselsan ve @Roketsan tarafından geliştirilen ilk milli ve yerli hava savunma füze sistemimiz #HİSAR-A +’nın envantere giriş öncesi son kabul testini yaptık. pic.twitter.com/Qs0WK6FkCS — SSB (@SavunmaSanayii) December 16, 2020

Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulunan Emekli Kurmay Albay Ünal Atabay, Hisar-A'nın envantere girmeye hazır olmasının bütün dünyaya mesaj olduğunu ifade etti.

REKLAM

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla çok katmanlı hava savunma projesinin olduğuna dikkat çeken Atabay, "Ulusal hava savunma sistemi Hisar-A, Hisar-O ve Hisar-U olarak gelişiyor. S-400 ve Patriot gibi yüksek irtifa hava savunma sistemi gibi olan Hisar-U'nun da çalışmaları devam ediyor. Ancak bu hayata geçene kadar yaşayacağımız bir ara dönem var. Bu ara dönemde S-400'lere ihtiyacımız olacak. Türkiye bu noktada ilerliyor." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE YAPTIRIMLARDAN GÜÇLENEREK ÇIKACAK"

ABD'nin yaptırımlarının etkisinin sınırlı olacağını ve bu süreçten Türkiye'nin güçlenerek çıkacağını ifade eden Atabay, şu ifadelere yer verdi:

"Savunma sanayide bir yedek parça temin edilemezse, ülke kendi kapasitesini kullanmak suretiyle bir çare bulur. Türkiye bu durumu daha önce yaşadı. Kıbrıs Harekatı sonrası ABD ambargo uygulayınca, 1977'de Türkiye uçak lastiği üretmek için Petlas'ı kurdu ve hala faaliyette. 110 ülkeye ihracat yapıyor. Türk savunma sanayinin gelişimine en büyük katkıyı ABD ambargoları yapmıştır. Kıbrıs ambargosu nedeniyle atılan adımlar sayesinde savunma sanayide bugün geldiğimiz noktaya ulaştık."

"TÜRKİYE'Yİ STRATEJİK ENGEL GÖRÜYORLAR"

ABD ve Avrupa Birliği'nin stratejik hedefleri karşısında Türkiye'yi engel olarak gördüğünü söyleyen Atabay, "ABD'nin bu yaptırımın asıl hedefi Türkiye'nin bölgede üstlendiği roldür. Libya'dan Akdeniz'e, Irak'tan Suriye'ye, Kafkaslar'dan Karadeniz'e ateş çemberi var. ABD ve AB bu çemberde Türkiye'nin gelişmelere müdahale etmesinden rahatsız durumda. Türkiye'yi kendi stratejik hedeflerinin önünde bir engel görüyorlar. Hem Amerikalı hem de Avrupalı yetkililer bunu ifade ediyor."

REKLAM

OYNAT 02:45 Atmaca füzesi Yunan ordusunu çaresiz bırakacak: Görünmezlik zırhı ile donatıldı Doğu Akdeniz ve Ege'de yaşanan gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda, Atmaca Türk savunma sanayisinin en kritik silahlarından biri olacak. Türkiye'nin ilk yerli ve milli seyir füzesi olan ATMACA, GPS'den bağımsız, kendi iç ataletsel navigasyon ünitesiyle atıldı. Peki bu gelişme neden önemliydi? Yeni Şafak Editörü Hasan Hız, Atmaca'nın yeni özelliğinin detaylarını anlattı:

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



