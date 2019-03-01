Türkiye için kent turizmi zamanı

2018 yılını yaklaşık 40 milyon turist ve 29,5 milyar dolar gelirle kapatan Türkiye turizm sektörü, 2019 yılına hızlı başladı. Eczacıbaşı Profesyonel tarafından dün Antalya’da düzenlenen ‘Sezona Merhaba’ toplantısına katılan sektör temsilcileri, 2019’un yol haritasını çizdi. Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, kültür turizmi alanında hızlı bir büyüme yakalandığını ve kent turizminin öne çıktığını söyledi. Bask Bölgesinde kurulan Bilbao müzesi ile şehrin baştan ayağa değiştiğini anlatan Eczacıbaşı, turizmde Bilbao etkisi olarak bilinen bu etkinin Türkiye için de bir ilham kaynağı olabileceğini vurguladı.

Bülent Eczacıbaşı

54 AYRI İŞ KOLUYLA DIŞ AÇIĞIN %5’İNİ KAPATIYOR

Eczacıbaşı, turizm sektörünün 54 ayrı iş kolunu peşinden sürüklediğini ve istihdamın yüzde 5’ine imza attığına dikkat çekerek dış ticaret açığının ise yüzde 5’ini kapattığını anlattı. Milli gelirin yüzde 6’sının turizmden elde edildiğini ve bu alanda önemli bir gelişme potansiyeli olduğunu aktaran Eczacıbaşı bu yıl hem sayıda hem turizm gelirlerinde büyük artış beklediklerini aktardı. Eczacıbaşı, dünya turizm gelirlerinin yüzde 10’lara çıktığını ve Türkiye’nin sorunlarını geride bırakarak bu alanda 70 milyon turist ile kişi başı bin dolarlık gelir hedeflemesi gerektiğini aktardı.

KÜLTÜRDE BİLBAO ETKİSİ

İspanya’nın Bask Bölgesinde kurulan Bilbao müzesi ile kentin baştan sona yenilendiğini ve ciddi bir turizm potansiyeline sahip oldunduğunu belirten Eczacıbaşı, bu modelin kültür sanatın önemine ciddi bir örnek olduğunu söyledi. Bilbao etkisi olarak bilinen bu etkinin kenti turizmi açısından da değerlendirilebileceğini söyledi.

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DÜNYA TURİZMİ %8 TÜRKİYE %22 BÜYÜDÜ

Turizm sektöründe gelen turist sayısının bir kriter olmadığına dikkati çeken Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık ise, 5 yıldır zor dönemlerden geçen Türkiye’nin dünyada en rekabetçi olduğu alanlardan birinin turizm sektörü olduğunu söyledi. 2014 yılında turist sayılarının fevkalade seviyede fiyatların ise bugünün yüzde 25 üzerinde olduğunu hatırlatan Ayık, “Bugün dünyada 1,3 milyar insan seyahat ediyor, ortalama 1.3 trilyon dolar hasılat elde ediliyor. Türkiye bugün 700 dolarlar seviyesinde ve 2019’u sayılar anlamında iyi bir yerde bitirecek. Son iki yılda dünya turizm hareketleri yüzde 8 büyürken, Türkiye yüzde 22 büyüdü” bilgisini paylaştı.

ÜLKEMİZ PAKET TUR BAĞIMLISI

Turizmin tüm dünya ile başbaşa bir rekabet içinde olduğunu ancak tüm dünyanın pazardan pay aldığına işaret eden Ayık, 35 yıllık birikime sahip olan turizmin katma değeri en yüksek alan olduğunu vurguladı. Ayık, özel sektör birikiminin siyasi otorite tarafından kullanılması gerektiğine işaret ederek şöyle devam etti: “Barcelona 1996 yılında olimpiyatlarla kendini komple yeniledi ve dünya pazarına açıldı. Biz de İzmir’i Barcelona gibi dünya pazarına açılabiliriz. Türkiye arz odaklı büyüdü, önce arzı oluşturup sonra talebi büyüttük. Bu açıdan Türkiye paket tur bağımlısı gibi görünür aslında. Türkiye ve İspanya paket turu dünyada en iyi yapan iki ülke. Türkiye’ye 45 milyon İspanya’ya ise 80 milyon turist gidiyor. Burada bir fark açıldı. İspanya Avrupa’nın dibindedir ama Türkiye de dünyanın merkezindedir.”

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Tıkanık haldeki pazarlar açıldı rezervasyonlar yeniden başladı

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB)Başkanı Firuz Bağlıkaya da, Türk turizmcilerinde 'ucuz satıyoruz' algısı olduğunu eleştirerek, "Bunu üstümüzden atmamız gerekiyor. Biz kitle turizmi ülkesiyiz. Gelen 40 milyon turistin hepsi zengin olacak diye bir şey yok. Gelen zengin ve daha az zengin misafirimiz de bizim için aynı değerde" diye konuştu. "Ucuz bir ülke algımız yok" diye Bağlıkaya, "Biz Türkiye'yi diğer destinasyonlardan daha ucuza satmıyoruz" dedi. Bu yıl için 50 milyon turistin hayal olmadığını söyleyen Bağlıkaya, rezervasyonların başladığını, tıkanan pazarların açıldığını söyledi.

Hikaye yazmak ve deneyim vurgusu

Lufthansa Türkiye Genel Müdürü Kemal Geçer de, yabancı havayollarının Antalya’dan doğrudan uçmadığına işaret etti. Son 10 yılda dizi sektörünün çok hızlı gelişme kaydettiğini anlatan Geçer, Ortadoğulu turistleri Türkiye’ye çektiğini aktardı. Hollywood’da ise bir Bangkok etkisi olduğunu ve bu şehrin 22 milyon turisti çektiğini dile getiren Geçer, Türkiye’nin algıya yapacağı yatırım ile payını arttıracağını aktardı. Turistlerin hikaye ve deneyim peşinde olduğunu söyleyen Geçer şöyle devam etti: “Türkiye Avrupa’da ulaştığı 600 milyar dolarlık turizm pastasından bu alandaki yatırımlarla pay alabilir."