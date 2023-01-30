Türkiye işe alım beklentilerinde Avrupa'da birinci oldu

Türkiye, ManpowerGroup İstihdama Genel Bakış Araştırması'nda işe alım iklimine dair olumlu beklentiler açısından Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesinde birinci, dünyada beşinci sırada yer aldı.





ManpowerGroup açıklamasına göre, şirket, 2023'ün ilk çeyreğindeki işe alım beklentilerini ölçmek için 41 ülkede 38 bin 951 işverenle anket gerçekleştirdi.





ManpowerGroup İstihdama Genel Bakış Araştırması başlıklı ankete göre, yükselen enflasyon ve faiz oranları gibi ekonomik zorluklar, bu çeyrekte birçok işverenin işe alım beklentilerini etkilese de nitelikli çalışanlara olan talebin artacağı yönündeki beklentiler devam etti. Ancak nitelikli çalışanlar için ücretler artmaya devam ederken ve enflasyon yükselirken, vasıflı ve vasıfsız çalışanlar arasındaki uçurumun genişlemesi de bekleniyor.





Bu tür engellere rağmen, işverenler genel olarak ilk çeyrek için çalışan sayılarını artırmayı planlıyor. Nitekim, küresel çapta mevsimsellikten arındırılmış analize göre, birinci çeyrek için Net İstihdam Görünümü (NEO) 23 puan oldu. Ancak, küresel işe alım beklentileri geçen çeyreğe ve yıla kıyasla geriledi. Olumlu beklentiler geçen çeyrekten bu yana ılımlı bir şekilde azalarak (-6 puan) üst üste bir çeyrek daha düşerken, 2022'nin aynı dönemine kıyasla 14 puan geriledi.





Türkiye’den ankete katılan 1.020 işveren ise Ocak-Mart 2023 döneminde yüzde 29 puanlık Net İstihdam Görünümü (NEO) ile güçlü bir işe alım ortamı bekliyor. Ülkenin NEO puanı istikrarlı seyrini koruyarak geçen çeyreğe göre 3 puan, 2022'nin aynı dönemine göre 1 puan arttı.





Türkiye, işe alım iklimine dair olumlu beklentiler açısından EMEA bölgesinde birinci sırada yer alırken, bölge ortalamasının 11 puan üzerine çıktı. Üç aylık puan artışı 41 ülkenin ortalama artışını 9 puan geride bırakırken, küresel olarak da beşinci sırada yer aldı.





En yüksek beklenti sağlık ve yaşam bilimleri sektörlerinde





Ankette yer alan 9 sektördeki şirketlerin tamamında istihdam artışı bekleniyor. Türkiye'deki en rekabetçi sektör, önceki çeyreğe göre 31 puan ve 2022'nin ilk çeyreğine göre 28 puan artışla 53 NEO puana ulaşan sağlık ve yaşam bilimleri sektörü oldu.

Sektörlerin NEO puanları "taşımacılık, lojistik ve otomotiv"de 47, "finans ve gayrimenkul"de 43, "bilgi teknolojileri"nde 38, "tüketim malları ve hizmetleri"nde 37, "iletişim hizmetleri"nde 32, "enerji ve kamu hizmetleri", "endüstriyel ürünler ve malzemeler" ile "diğer/yukarıdakilerin hiçbiri" sektörlerinde 20 olarak gerçekleşti.





Tüm bölgeler istihdamda artış bekliyor





Türkiye'de yılın ilk çeyreğinde 7 bölgenin tamamındaki işverenler tarafından istihdamda artış bekleniyor. Geçen çeyrekten bu yana 7 bölgeden 6'sında istihdam ortamı güçlenirken, Akdeniz Bölgesi'nde beklentiler zayıfladı.





Ülkenin en rekabetçi bölgesi, 2022'nin dördüncü çeyreğinden bu yana 40 puan, geçen yılın birinci çeyreğinden bu yana ise 14 puan artışla 51 NEO puana ulaşan Güneydoğu Anadolu Bölgesi oldu. Bölge, 2022'nin ilk çeyreğinden bu yana en yüksek NEO puanına ulaştı.

Bölgelerin NEO puanları Marmara'da 34, İç Anadolu'da 33, Akdeniz'de 22, Doğu Anadolu'da 19, Güneydoğu Anadolu'da 51, Karadeniz'de 24, Ege'de 30 olarak gerçekleşti.





"Türkiye ekonomisi zorluklara karşı dayanıklılığıyla öne çıkıyor"





Açıklamada ankete ilişkin değerlendirmeleri yer alan ManpowerGroup Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı, sınırların yeniden açılması ve seyahatlerin normale dönmesiyle Türkiye'nin sağlık turizm sektörünün hem Doğu'dan hem de Batı'dan yabancı para girişini sağlayarak ekonomiye yardımcı olduğunu bildirdi.





Narlı, "Bu arada, büyük ölçekli altyapı projeleri de Türkiye'deki ulaştırma sektörünü canlandırıyor. Ayrıca Türkiye ekonomisi zorluklara karşı dayanıklılığıyla da öne çıkıyor. Zorluklara rağmen Türkiye ekonomisinin büyümesi, tüketim malları ve hizmetleri sektöründeki olumlu havaya da katkıda bulunuyor." ifadelerini kullandı.











