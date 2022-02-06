Ekonomi Türkiye İtibar Akademisi Başkanı Ertan Acar Ülkelerin itibarını markalar belirler
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye İtibar Akademisi Başkanı Ertan Acar: Ülkelerin itibarını markalar belirler

Bütün dünyada artık kurumların ve markaların değerleri itibarlarıyla ölçülüyor. Eski firmaların yerini, dünyaya adapte olmuş ve teknolojiye yatırım yapmış firmalara bıraktığını belirten Türkiye İtibar Akademisi Başkanı Ertan Acar, “Ülkelerin itibar değerini markaları oluşturur. Türkiye artık bu gerçeğin farkında. Yerliliği artırmalıyız” diyor.

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Mesude Demirhan Yeni Şafak
​Türkiye İtibar Akademisi Başkanı Ertan Acar: Ülkelerin itibarını markalar belirler ​
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Eski firmalar yerini, dünyaya adapte olmuş ve teknolojiye yatırım yapmış firmalara bırakıyor. Üstelik bütün dünyada kurumların ve markaların değerleri itibarlarıyla ölçülüyor. Bu konuda yapılan araştırmalar, firmaların ve ekonomilerin geleceğine ışık tutuyor.

Türkiye’de bu konuda önemli çalışmalar var. Türkiye İtibar Akademisi (TİA) Başkanı Ertan Acar ile yaptıkları araştırmaları ve sonuçlarını konuştuk. Derecelendirme yaparken tarafsız olunması gerektiğinin altını çizen Acar, 2010 yılında düzenledikleri ‘İtibar Yönetim Zirvesi’ sonucunda itibarın ölçülebilir bir kavram olduğu fikrinin ortaya çıktığını vurguladı. Acar, hali hazırda 5 farklı derecelendirme endeksi yayınladıklarını söyledi.

Ertan Acar
Ertan Acar

DÜNYA MARKALARI ÇIKARMAK ZORUNDAYIZ

Teknolojinin ilerlemesiyle artık jenerik olmuş markalar yerini daha diri, dünyaya adapte, teknolojiye daha çok yatırım yapmış firmalara bırakacaklarını söyleyen Acar, “Ülkelerin itibar değerini oluşturan o ülkenin markalarıdır. Türkiye’de itibarlı markalar tesis etmek zorundayız. Yerliliği artırmalıyız. Dünya markaları çıkartarak yapacağız. Son dönemlerde ülke olarak yavaş da olsa bu zihinsel dönüşümü yaşamaya başladığımızı görüyoruz. Yeni ekonomik modelde de yerli katma değeri artıracağız. ‘Muadillerini Türkiye’de üreteceğiz’ ısrarının altında yatan sebep de bu. Fasonculuğu sanayicimiz bırakmak zorunda. Ben senin malını üreteyim kârıma bakayım devri bitti” dedi.

YABANCI KURULUŞLARA MUHTAÇ KALIYORUZ

Bu yıl müşteri memnuniyeti endeksini de yayınlayacaklarına değinen Acar, şunları kaydetti: “Türkiye’de faaliyet gösteren hizmet ve imalat sektöründeki kuruluşlar kamuoyunda ne kadar memnun? Dünya’daki kurum ve markalar sahip oldukları ve algılanan değerleriyle derecelendiriyorlar. Türkiye’de bu yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan Başbakanlığından bu yana rating ve derecelendirme işini getirmek istiyor. Bu işte dünyadaki kurumlara muhtaç durumdayız. Bağımsız derecelendirme kuruluşu olarak şu aşamada TİA olarak bir tek biz varız. Hedefimiz Fitch, Moodies, S&P gibi dünya çapında bir reyting kuruluşu olmak. Endeksleri açıkladığımız zaman bizden ilk edinenler yabancı yatırım ajansı ve alakalı kuruluşlar oluyor. İtibar endeksinde 12’nci yıla girdik.”

Markaların algısal değeri ortaya çıktı

  • Ertan Acar, “Danışmanlık yapımız var. Derecelendirme sistemimiz var ve eğitim hizmet veren yapı ve mevcut veri setlerini paylaşıyoruz. İtibar endeksi Türk toplumunun nezdinde Türkiye’deki markalarının algısal değerini çıkarıyor. Rapor bir buçuk ay sürüyor. Sonucunda Türkiye’nin en itibarlı markaları ortaya çıkıyor" dedi.

Danışmanlık ağı güçlü

Türkiye İtibar Endeksi , Gençlik Endeksi, Ekonomiye Fayda Endeksi , Katma Değer Endeksi ve Müşteri Memnuniyeti Endeksi’ni ölçtüklerinin bilgisini veren Ertan Acar, “Kurumlar diyor ki, tamam biz kendi eksiklerimizi gördük bunları nasıl tamamlayabiliriz? O noktada geniş bir mentör ağımız var. Türkiye’nin hemen hemen en güçlü danışman ağına sahibiz.

Türkiye’nin en itibarlı markaları açıklandı
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Türkiye’nin en itibarlı markaları açıklandı

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