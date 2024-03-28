Türkiye nükleer enerjiye de yön verdi

Rosatom Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Uluslararası İş Geliştirme Direktörü Kirill Komarov, Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Atomexpo Forumu'nda Türk gazeteciler ile bir araya geldi. Akkuyu Nükleer Santrali için "Türkiye’deki amiral gemimiz" diyen Komarov, "Bu proje bizim için çok önemli. Türkiye'nin Yap-Sahip Ol-İşlet modeliyle nükleer santral inşaatını uygulayan ilk ülke olduğunu biliyorsunuz" ifadelerini kullandı.
2028'DE 4 ÜNİTEYİ TAMAMLAYACAĞIZ
Akkuyu'daki 4 üniteyi 2028 sonuna kadar tamamlayacaklarını belirten Komarov, "Türkiye'de yapmamız gereken ilk şey, santralin hükümetler arası anlaşmamızda belirtilen süre içerisinde inşa edilmesini sağlamaktır. İlk ünitede şu anda çok yüksek tempoda hazırlık var. Hepimiz Türkiye elektrik şebekesinde ilk nükleer elektriğin verileceği anı sabırsızlıkla bekliyoruz" diye konuştu.