Türkiye spor turizminde yeni sektörü keşfetti

27 Eylül'de İstanbul Ataşehir Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda başlayan ve bugün sona erecek olan organizasyon, Türkiye'de wellness sektörünün öncü kuruluşları ile uluslararası deneyime sahip yüzlerce eğitimci uzman katıldı. Büyük şehirlerde kapalı alanlarda spor yaparak sağlığını korumak isteyenlere, obezite ile mücadele edenlere, form tutmak ve fit bir bedene sahip olmaya çalışanlara büyük avantaj sağlayan fitness sporlarının tamamının tanıtıldığı etkinliğe, sektörün dünya çapında ün yapmış markaları da yer aldı.

'GELECEK İÇİN BÜYÜK BİR POTANSİYELİ HAREKETE GEÇİRDİK'

Int'l Sports & Wellness Show Organizasyon Genel Koordinatörü Ayçe Karadağ, 3 gün devam eden gösteriler boyunca, Türkiye'de Wellness sektörünün dünyaya açıldığını belirterek "Hem eğitim hem de spor konusunda, İstanbul'un ihracat potansiyeli için önümüzde büyük bir pazar olduğunu keşfettik" dedi.

Bee2Bee Kurucusu Ayçe Karadağ, Welness gösterilerine katılmak için Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinden gelen binlerce kişinin, uluslararası markalardan ve Türk şirketlerden eğitim alarak ülkesine döneceğini belirterek şunları söyledi;

"4 milyar liralık bir sektöre ihracat kapısı açıyoruz. Türk şirketleri ithalatçı olmaktan çıkarıp, dünya pazarlarına eğitim ve spor ihracatı yapma fırsatı sunduk. 3 gün boyunca İstanbul'u sarsan deprem stresine rağmen etkinliklere yabancıların katılımı bize gelecek yıl için umut verdi. İlk kez düzenlenen organizasyona Zumba'nın kurucusu Beto Perez'in katılımı bize gelecek için cesaret verdi. Sadece İstanbul'da spor turizmi ile yıllık 50 milyon dolarlık bir ihracat kapısı açılacağını tahmin ediyoruz. İstanbul'daki fitness altyapısı, uluslararası tanıtımlarda yer aldıkça bu rakam daha da artar."

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EĞİTİMCİLERİMİZLE GURUR DUYDUK

Fransa, Kanada, Yunanistan, Rusya ve Amerika'dan gelen çok sayıda eğitimcisin Türk meslektaşlarıyla aynı sahneyi paylaştığına dikkat çeken Ayçe Karadağ, "İyi eğitimli, yabancı dile hakim, konusunda uzman gençlerimiz 3 gün boyunca gurur kaynağımız oldu. Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun dışında devam eden gösterilere gençler, çocuklar aileleriyle birlikte katılım sağlıyor. Sağlıklı, mutlu bir yaşam için sporun önemini kavrayanlar özellikle bugün (Pazar günü) tüm kategorileri doldurdu" dedi.

110 MİLYAR DOLARLIK DEV SEKTÖR

Küresel çapta, fitness sektörünün 110 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaştığına dikkat çeken Ayçe Karadağ şu bilgileri verdi; Bugün fitness sektörü sadece Avrupa'da 27 milyar avroluk bir büyüklüğe ulaştı. Fitness harcamaları İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya'da 250 bin kişinin istihdam edildiği sektör haline geldi. Türkiye'de ise büyük şehirlerde özellikle genç nüfus, halı saha futbol maçları ile yetinmiyor. Daha farklı spor alanlarına yöneliyor. İş kadınları, çalışan gençler son 5 yılda fitness salonlarına yöneldi. European Health & Fitness Market 2019 raporlarına göre Avrupa'da 62 milyon kişi salonlara gidiyor. Sadece AB ülkelerinde fitness welness malzemelerine yönelik geçtiğimiz yıl yapılan harcama 27 milyar euro. Türkiye 10 Avrupa ülkesi içinde geçtiğimiz yıl bölgenin 8. büyük pazarı ilan edildi. Sports & Wellness Show ile biz bu büyük potansiyeli uluslararası çapta tanıtmak istedik. Hedefimize ulaştık."

Etkinliğe katılan ünlü işadamı ve Zumba'nın kurucusu Beto Perez'in 186 ülkede ve 200 binden fazla lokasyona ulaştığına dikkat çeken Karadağ "Her hafta 15 milyondan fazla katılımcıya ulaşan bir marka Türkiye'nin bölgedeki ağırlığına, gücüne inanıyor. Bizimle birlikte Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine yönelmek istiyor" şeklinde konuştu.