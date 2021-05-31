​Türkiye’de akıllı rekabet

Türkiye’de hızlı büyüyen ve yıllık 12 milyon adete ulaşan cep telefonu pazarına küresel markaların ilgisi sürüyor. Çin’in akıllı cep telefon markası Oppo’nun İstanbul Tuzla’da, Xiaomi’nin Avcılar’da, Hong Kong merkezli Tecno’nun Pendik’te ve Güney Koreli Samsung’un Atmaca Elektronik’in Esenyurt’taki tesislerinde akıllı cep telefonu üretimine başlamasının ardından, Uzak Doğulu teknoloji devi TCL’de üretim için Türkiye’yi seçti.

HEDEF 2022’DE 1 MİLYON TELEFON

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesindeki Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) üretime başlayan TCL’nin üretim tesislerinde yıllık kapasitesi 450 bin telefon. 2022 yılında üretim kapasitesinin 1 milyon telefona çıkarılması hedefleniyor. Akıllı cep telefonunun yanı sıra Uzak Doğu markası, LCD televizyon da üretecek. Çerkezköy’deki üretim tesislerinde iç piyasanın yanı sıra, ihracat da planlanıyor.

TEST ÜRETİMİ TAMAM

TCL Avrupa Başkanı Zhang, hükümetin kendilerine yerel bir ortakla çalışma konusunda birçok kolaylık sağladığına işaret ederek, bunun Türkiye’de yatırım yapmalarında kendilerine daha fazla güven verdiğini vurguladı. TCL Mobil Türkiye Ülke Müdürü Tunca, “Bakanımızın da teşvikleriyle ilk cep telefonumuzun test üretimlerini tamamladık. TCL’nin teknik yetkinlikleriyle Türk kullanıcılarla buluşmaktan dolayı çok heyecanlıyız. Yıl sonuna kadar 4 cep telefonu modelimizi Türkiye’de üretmiş olacağız” diye konuştu.

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Dünyanın en hızlı büyüyen teknoloji şirketleri arasında yer alan TCL’nin televizyon ve mobil cihazları 160’tan fazla ülkede satılıyor. Ses cihazları ve akıllı ev ürünleri de bulunan marka, iş birlikteliğini gelecek dönemde daha da geliştirmeyi hedefliyor.

Mustafa Varank (Ortada)

TEŞVİKLERDEN YARARLANIN

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tekirdağ’da TCL markasıyla üretime başlayan tesise gerçekleştirdiği ziyarette, global markalara, “Çok çeşitli teşvikler ve avantajlar sağlıyoruz. Sadece Türkiye pazarını değil, Türkiye’den ihracatı da düşünün. Yerli tedarikçileri artırarak verimli üretin, maliyetleri düşürün. Bu sayede de globalde yaptığınız pazar yarışında Türkiye’nin avantajlarından faydalanın” çağrısı yaptı.

Küresel markaların üretimİ artıyor fiyat düşüyor