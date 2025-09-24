Yeni Şafak
Türkiye’den 70 milyar metreküplük LNG hamlesi: 20 yıllık anlaşma imzalandı

09:2624/09/2025, Çarşamba
Türkiye’den 70 milyar metreküplük LNG hamlesi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, BOTAŞ ile Mercuria arasında 20 yıllığına yaklaşık 70 milyar metreküplük LNG anlaşması imzalandığını bildirdi. 2026 itibarıyla başlayacak teslimatlar kapsamında yıllık 4 milyar metreküp, toplamda 70 milyar metreküp doğal gaz eş değeri LNG alınacak. Anlaşma, Türkiye’nin arz güvenliği, fiyat istikrarı ve kaynak çeşitliliği hedeflerini destekleyecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, BOTAŞ ile dünyanın önde gelen enerji gruplarından Mercuria arasında 20 yıla yayılan LNG tedarik anlaşması imzalandığını açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, anlaşmanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray görüşmesinde gündeme gelecek konulardan biri olacağını belirtti.

70 milyar metreküplük LNG alımı

Bayraktar, anlaşmaya ilişkin şunları söyledi:

“2026 itibarıyla başlayacak teslimatlar kapsamında yıllık yaklaşık 4 milyar metreküp, toplamda ise yaklaşık 70 milyar metreküp doğal gaz eş değeri LNG’yi hem ABD’deki yükleme terminallerinden hem de Türkiye, Avrupa ve Kuzey Afrika’daki gazlaştırma tesislerinden teslim alacağız.”
Bakan Bayraktar, anlaşmanın BOTAŞ’ın küresel LNG ticaretindeki etkinliğini artıracağını vurgulayarak,
“Bu anlaşma ülkemizin uzun vadeli arz güvenliği, fiyat istikrarı ve kaynak çeşitliliği vizyonunu da destekleyecektir. Anlaşmanın ülkemize ve tüm paydaşlara hayırlı olmasını diliyorum”
ifadelerini kullandı.

Bu stratejik anlaşma, Türkiye’nin enerji arz güvenliği açısından kritik bir dönemde atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.



