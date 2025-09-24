Türkiye’den 70 milyar metreküplük LNG hamlesi: 20 yıllık anlaşma imzalandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, BOTAŞ ile Mercuria arasında 20 yıllığına yaklaşık 70 milyar metreküplük LNG anlaşması imzalandığını bildirdi. 2026 itibarıyla başlayacak teslimatlar kapsamında yıllık 4 milyar metreküp, toplamda 70 milyar metreküp doğal gaz eş değeri LNG alınacak. Anlaşma, Türkiye’nin arz güvenliği, fiyat istikrarı ve kaynak çeşitliliği hedeflerini destekleyecek.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, anlaşmanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray görüşmesinde gündeme gelecek konulardan biri olacağını belirtti.
70 milyar metreküplük LNG alımı
Bayraktar, anlaşmaya ilişkin şunları söyledi:
Bu stratejik anlaşma, Türkiye’nin enerji arz güvenliği açısından kritik bir dönemde atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.