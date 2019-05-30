Türkiye’den Latin Amerika’ya ihracat atağı

Latin Amerika’nın perakende ve tedarik firmaları, Türk firmalarıyla iş birliği gerçekleştirmek üzere İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği organizasyonuyla İstanbul’a geldi. Alım heyeti programı kapsamında aralarında Grupo Exito, Grupo Nutresa ve Grupo Carulla gibi prestijli markaların bulunduğu 16 firma yetkilisi, ihtiyaçları olan ürünleri Türk üreticilerden tedarik etmek için görüşmeler gerçekleştirdi. Türkiye’nin ihracat hacmini ve dünyadaki itibarını yükseltmek için düzenlenen programda yeni iş birliklerine imza atıldı.

“İLK GÜNDEN 20 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA YAPILDI”

İkili görüşmelerin Türkiye açısından önemine değinen İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, "İlk günden yaklaşık bin 200 görüşme sağlandı. 70’den fazla ihracatçı üyemiz bu görüşmelere katıldı. 20 milyon doları aşan anlaşmalar imzalandı. 2 gün daha devam edecek görüşmelerde bu rakamın artmasını bekliyoruz. Latin Amerika ülkeleriyle ihracatı artırma çabamız sürecek" dedi.

“LATİN AMERİKA ÜLKELERİNE İHRACAT ARTIŞIMIZ YÜZDE 48’İ BULDU”

2018 yılında Amerika’ya gıda ihracat tutarının 1.3 milyar dolar olduğunu söyleyen Okutur, rakamı yeterli bulmadığını artırmak için çalışmalarının devam ettiğini söyledi. İhracatta Latin Amerika ülkelerinin hedef ülke olduğunu belirten Okutur, “Nitelikli firmaları seçerek getiriyoruz. İhracatçı üye firmalarımız tarafından da çok beğenildi. Bu yıl Türkiye genelinde, Latin Amerika ülkelerine ihracat artışımız yüzde 48’i buldu. Kuzey Amerika’da ise yüzde 11’lik bir artış var. Ürünlerimizden çok memnunlar, yeter ki bir kez satalım devamı geliyor. Ürünlerimizin kalitesine de güveniyoruz. Firmalara, markalaşalım, kaliteyi koruyalım ve yüksek katma değerli hale getirelim diye sürekli tavsiyelerde bulunuyoruz" diye konuştu.

REKLAM

İHRACAT HEDEFİ; 9 MİLYAR DOLAR

Alım heyeti programına devam edeceklerini söyleyen Okutur, "Bu sene ihracat rakamımızın 9 milyar doları geçeceğini düşünüyorum. Sadece biz 2 milyar dolar yapıyoruz, bunu 2,5 milyara çekeceğiz. İhracatçı firmalarımızın para kazanması gerekiyor bunun için de yüksek katma değerli ürünler üretmeliyiz. Genelde, unlu mamuller, yağlı tohumlar, makarna, bisküvi, şekerleme ve çikolata gibi ürünleri talep ediyorlar, biz de çok başarılıyız, takdir görüyoruz. Alım heyetleri programına devam edeceğiz, olumlu geri dönüşler alıyoruz. Milli katılım fuarlarıyla o ülkelere gidip ürünlerimizi tanıtıyoruz, satmaya çalışıyoruz ama böyle programlarda hem ülkemizi tanıtıyoruz hem de daha başarılı sonuçlar elde ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÜRÜNLERİMİZİN YÜZDE 20’SİNİ LATİN AMERİKA’YA İHRAÇ EDİYORUZ"

Programa Konya’dan katılan bisküvi, çikolata ve kek üreten firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pınarbaşı, “Böyle organizasyonlar bizim için önemli çünkü o bölgedeki büyük firmalara daha kolay ulaşıyoruz. 5 yıldır Latin Amerika’daki 6 ülkede yer alan şirketlerle çalışıyoruz. Bu güne kadar hiçbir sorun yaşamadık. Müşterilerimizin bize bakış açıları gayet olumlu. Kalite, güven ve fiyat açısından bizden memnunlar. Şu anda en çok gofret ve kek ihraç ediyoruz. Bugün görüşmeleri yeni tesis kurup üretmeye başlayacağımız çikolata üzerinden götüreceğiz. Türkiye’nin çikolatalarını o bölgeye tanıtmak istiyoruz. Ürettiğimiz ürünlerin yüzde 20’sini Latin Amerika’ya ihraç ediyoruz” dedi.

ERDAL: İHRACATTA HEDEFİMİZ LATİN AMERİKA ÜLELERİYDİ

Türk gıda firmasının ihracat sorumlusu Fatmanur Erdal ise, “Biz, başta Orta Doğu olmak üzere 40 ülkeye ihracat yapıyoruz. Hedefimiz de Latin Amerika ülkeleriydi, görüşmelerim çok iyi geçti. Alım heyetlerinin Türkiye’ye davet edilip bizimle buluşturulması çok önemli. Çünkü firmalarla birebir görüşme yapma fırsatımız oluyor, müşteri sayımızı artırıyoruz” ifadelerini kullandı.

REKLAM

"FİYAT VE KALİTE AVANTAJI SUNUYORUZ"

Kendilerinden en çok pastane ve ekmekçilik sektörüne yönelik ürünler talep edildiğini söyleyen Erdal, “Görüşeceğimiz firmalar bölgenin en büyük ithalatçı firmaları ve distribütörleri o yüzden ürünlerimizi tanıtmaya geldik. Türkiye’yi tercih etmelerini en önemli sebebi fiyat ve kalite avantajı. Müşterilerimize Avrupa kalitesinde ürün sunuyoruz. Ürünleri verdikten sonra geri dönüşler genelde olumlu oluyor. Çünkü başta ülkemiz ve firma olarak özellikle gıda sektöründe kaliteye çok önem veriyoruz” diye konuştu.

SANCHEZ: DÜNYANIN EN İYİ FINDIĞI TÜRKİYE’DE

Kolombiya’da çikolata, kurabiye, kraker, dondurma, pasta gibi gıda ürünleri üreten Grupo Nutresa firmasından Carlos Sanchez de, “Bu etkinlik iki ülke arasında iş birliği yapmak için fırsat sağlıyor. Türkiye’den yeni hammadde tedarikçileri bulmak için büyük beklentimiz var. Biz şu an için Türkiye’den sadece fındık ithal ediyoruz ancak gelecekte ceviz ve tahıl ürünleri gibi yeni hammadde tedarikçileri bulmayı hedefliyoruz. Bununla birlikte Türkiye’de üretilen çikolata, kurabiye gibi ürünleri Kolombiya’da kendi markamız altında da pazara sürmeyi amaçlıyoruz. Türkiye’den aldığımız fındığın kalitesi çok iyi hatta dünyanın en iyi fındığını buradan aldığımızı söyleyebilirim" dedi.

EKONOMİ "Yunus Emre Elektrik Santrali" 10 Temmuz'da satışa çıkacak

EKONOMİ 'Bayram alışverişinizde sosyal medya mağduru olmayın'