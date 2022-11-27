Ekonomi Türkiyeden Suudi Arabistan açıklaması Mutabık kaldık
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye'den Suudi Arabistan açıklaması: Mutabık kaldık

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Majid Bin Abdullah Al Qasabi ile bir araya geldi. Nebati, gerçekleştirilen görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik, ticari ve finansal iş birliğini değerlendirdiklerini belirterek, “Sayın Bakan ile iş birliğimizi söz konusu alanlarda daha ileri noktalara taşıma hususunda mutabık kaldık” ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi DHA
Türkiyeden Suudi Arabistan açıklaması: Mutabık kaldık
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Majid Bin Abdullah Al Qasabi ile bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Majid Bin Abdullah Al Qasabi ve beraberindeki heyeti İstanbul'da kabul etti. Gerçekleştirilen görüşmeyi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duyuran Bakan Nebati, "Bugün, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Sayın Majid Bin Abdullah Al Qasabi ile bir araya gelerek son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdik" dedi.

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Nebati, gerçekleştirilen görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik, ticari ve finansal iş birliğini değerlendirdiklerini belirterek, "Sayın Bakan ile iş birliğimizi söz konusu alanlarda daha ileri noktalara taşıma hususunda mutabık kaldık" ifadelerini kullandı.

5 MİLYAR DOLARLIK ADIM SON AŞAMADA

Öte yandan Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı Sözcüsü, Suudi Arabistan TCMB'ye 5 milyar dolar mevduat yatırmak için müzakerelerin son aşamasında olduğunu açıklamıştı.

HANGİ ÜLKELERLE SWAP ANLAŞMASI VAR?

TCMB'nin Çin ile 6 milyar dolar, Katar ile 15 milyar dolar, Birleşik Arap Emirlikleri ile yaklaşık 5 milyar dolar ve Güney Kore ile de 2 milyar dolar olmak üzere toplam 28 milyar dolar karşılığı swap anlaşması bulunuyor.

Bankacıların hesaplamalarına göre swapların 23-24 milyar doları halihazırda rezervlerde bulunuyor. Suudi Arabistan ile bugüne kadar swap ya da depo/mevduat ilişkisi ise bulunmuyordu.

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