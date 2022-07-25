Türkiye’nin araç parkı yaşlanıyor

Türkiye’nin kullandığı 21,5 milyon aracın araç yaş ortalaması gün geçtikçe artıyor. Çip kriziyle başlayan otomotivdeki arz sorunu, ham madde ve lojistik gibi sorunlarla etkisini devam ettirirken, artan fiyatların da etkisiyle sıfır otomobillere ulaşmak daha zor hale geliyor. Aracını değiştirmekte güçlük çeken vatandaşlar ise yaşlı aracına binmeye devam ediyor.

ARAÇ PARKININ YARISI 2000 MODELDEN ESKİ

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu, Türkiye’de 21,5 milyon gibi bir araç parkı bulunduğunu söyledi. Eroldu, "Otomobilde ortalama yaşımız 13,6, hafif ticari araçlarda 13,1, ağır ticaride 17, traktörde ise 24,3. Dolayısıyla oldukça yaşlı bir parkımız var. Araçların yarısı 11 yaşından büyük. Bunlar aslında ağırlıklı olarak 2000’den önceki araçlar. Bugün Türkiye’de 2000’den önce dolaşan araçların yüzde 50’si aşağı yukarı böyle, çevre kirliliğinin yüzde 80’ini, yüzde 90’ını oluşturuyor. Türkiye pazarının büyütülmesi, parkının gençleştirilmesi lazım ki otomotiv sanayi yerinde yatırımla büyüsün” dedi.

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Cengiz Eroldu

KAPASİTE KULLANIMI ARTIYOR

Krizlerin bir miktar hafiflediğine ve Rusya-Ukrayna savaşının bu kış enerji krizinde Avrupa’yı sarsacağını belirten Eroldu şunları söyledi: “Avrupa’da 12 milyondan 10 milyonlara düşen bir talep var. Enflasyon kendisini hissettiriyor. Yurt içine baktığımızda ise bu yılın ilk 6 ayında Türk otomotiv sanayisinde dur-kalklarla ve zayıf geçen satışlar yüzünden kayıplarımız oldu. Biz bunun ikinci yarıda bir miktar iyileşeceğini düşünüyoruz. Doyuramadığımız bir ihracat talebi var. Sektörün kapasitesi yüzde 67 seviyesinde. Geçen seneye göre yüzde 1,5’luk bir artış söz konusu.”

PARİTEDEN 1 MİLYAR $ KAYBETTİK

Otomotivin ihracatta ikinciliğe düşmesine de değinen Eroldu, “Dolar paritesinin yukarı yönlü hareketi ve bizim de Avrupa bölgesine ihracat yapmamız, ihracat sıralamasında bir kayba yol açıyor. Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin rakamlarına göre ilk 6 ayda 1 milyar dolarlık parite kaynaklı kayıp var. Parite değişmeseydi ihracat 16,3 milyar dolar olacaktı. 5 ayda sektör olarak 4,5 milyar dolar fazla verdik. Yıl sonunda rakam 9-10 milyar dolara çıkar" dedi.

İLK 6 AYDA 15,5 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Yılın ilk altı ayında otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artarak 649 bin 311 adet, otomobil üretimi ise yüzde 8 azalarak 382 bin 947 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 673 bin 991 adede ulaştı. Aynı dönemde toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 1,2 artarak 466 bin 995 adet olurken, otomobil ihracatı ise yüzde 9 azalarak 271 bin 54 adet oldu. Otomotivin ilk 6 ayda yaptığı 15,5 milyar dolarla toplam ihracattan aldığı pay ise yüzde 12,1 oldu.

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Otomotivde Rusya fırsatı

Otomobil satışları yaşanan gerilim ve ambargo nedeniyle, birçok ham maddeyi elinde bulunduran Rusya'da, otomobil üretiminde ve satış sonrası hizmetlerde kullanılacak yedek parça stoku hızla tükeniyor. Diğer yandan sektör paydaşları, Rusya-Ukrayna savaşı neticesinde Türkiye’den ithalat talebinin artmasına bağlı olarak tedarik sanayinde yeni bir ihracat rekoru kırılabileceğini öngörüyor. Özellikle satış sonrası alanında Türkiye'den parça alımında yoğun bir talep bekleniyor.

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Saim Aşçı

HAM MADDE VAR, TEKNOLOJİ YOK

Motor Aşin CEO'su Saim Aşçı, 30 milyar dolarlık Rusya otomotiv endüstrisinin küresel arenada ham maddeye olan hâkimiyetine karşın nitelikli üretimde modern otomotiv trendlerini yakalayamadığını söyledi. Aşçı, "Hem Rusya hem de Ukrayna ile toplamda 1 milyar dolar seviyesinde bir otomotiv ihracatımız var. Sadece nisanda ülkemizde 136 yeni Rus şirketi faaliyete geçti. Şu an ham maddeyi ellerinde bulundurma refleksiyle otomotiv endüstrisini ayağa kaldırmaya çalışan Rusya, nitelikli ve katma değer sağlayacak ürün üretme kabiliyetinin ülkemizde daha yüksek seviyede olduğunun bilincinde. Eğer bu krizi sektör olarak fırsata çevirirsek, Rusya'ya olan ihracatımız 3 kat artar" açıklamasını yaptı.

Toyota yüzde 7,6 payla Avrupa’da rekor kırdı

Avrupa’da ilk 6 ayda 563 bin 67 adet satışa imza atan Toyota, pazarın yüzde 19 daraldığı dönemde geçen yıla göre yüzde 6 düşüş yaşayarak genel performansın üzerine çıktı. Toyota Avrupa, aynı dönemde yüzde 1 puan artış elde ederek ilk kez yüzde 7.6’lık paya ulaştı. Avrupa’da Toyota’nın marka içindeki hibrit, tam elektrikli ve yakıt hücrelilerden oluşan elektrik motorlu satış oranı yüzde 6 artarak, Batı Avrupa’da yüzde 76’ya ve Avrupa genelinde ise yüzde 9 artarak yüzde 68’e çıktı. En yüksek satış performansı gösteren modeller, toplam satışların yüzde 75’ini temsil eden Corolla ürün gamı, Yaris Cross, Yaris, C-HR ve RAV4 oldu. Türkiye’de üretilen Corolla Sedan Hybrid’in satışı 25 bin 136 adet ve C-HR Hybrid’in satışı 69 bin 383 adet olarak gerçekleşti.

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EKONOMİ Otoda çip krizi 2023’te bitecek