Ekonomi Türkiyenin borç yükü 7 puan azaldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye’nin borç yükü 7 puan azaldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı dış borç stoku verilerini açıkladı. Bakanlık açıklamasına göre; Türkiye'nin brüt dış borç stoku 30 Eylül itibarıyla 442,9 milyar dolar, net dış borç stoku ise 220,6 milyar dolar.

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Türkiye’nin borç yükü 7 puan azaldı
​Hazine ve Maliye Bakanlığı dış borç stoku verilerini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı dış borç stoku verilerini açıkladı. Bakanlık açıklamasına göre; Türkiye'nin brüt dış borç stoku 30 Eylül itibarıyla 442,9 milyar dolar, net dış borç stoku ise 220,6 milyar dolar. Buna göre, Türkiye'nin brüt dış borç stokunun milli gelire oranı yüzde 52,6, net dış borç stokunun milli gelire oranı yüzde 26,2 seviyesinde gerçekleşti. Hazine garantili dış borç stoku ise 15,2 milyar dolar olarak hesaplandı.

Nureddin Nebati
Nureddin Nebati

KAMUNUN BORCU DAHA AZ

Kamu net borç stoku bu dönemde 2 trilyon 297 milyar lira olarak kaydedildi. Stokun milli gelire oranı yüzde 18,3 oldu. AB tanımlı genel yönetim borç stoku 4 trilyon 351 milyar lira, bu rakamın milli gelire oranı ise yüzde 34,8 olarak kayıtlara geçti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, küresel piyasalardaki olumsuzluklara rağmen makroekonomik dengeleri, makul risk düzeyini ve uygun maliyeti gözeterek mali disiplinden asla ödün vermeden ilerlediklerini, stratejik ölçütlere dayalı borçlanma politikalarıyla yol almaya devam ettiklerini bildirdi.

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