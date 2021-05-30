Ekonomi Türkiyenin büyüme rakamları yarın açıklanacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye'nin büyüme rakamları yarın açıklanacak

Türkiye ekonomisinin 2021 yılının ilk çeyreğinde ne kadar büyüdüğüne ilişkin rakamlar yarın 10.00'da duyurulacak. Ekonomistlerin birinci çeyrek büyüme beklentileri, yüzde 5 ile yüzde 7,2 aralığında yer alıyor.

Haber Merkezi AA
Türkiyenin büyüme rakamları yarın açıklanacak
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak- Mart 2021 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini yarın saat 10.00'da internet sitesinden açıklayacak.

TAHMİN: YÜZDE 6,4 BÜYÜME

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan 16 ekonomist, 2021 yılının birinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 6,4 büyümesini bekliyor.

Ankete katılan ekonomistlerin 1. çeyrek büyüme beklentileri, yüzde 5 ile yüzde 7,2 aralığında yer alıyor.

2020'DE YÜZDE 1,8 BÜYÜME

Ekonomistlerin 2021 yılı GSYH beklentilerinin ortalaması ise yüzde 5,5 olarak gerçekleşti. Ekonomistlerin 2021 yılı büyüme beklentileri, yüzde 4,5 ile yüzde 7 aralığında oldu.

Türkiye ekonomisi, 2020'nin genelinde yüzde 1,8 büyürken, 4. çeyrekte GSYH yüzde 5,9 artış göstermişti.

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