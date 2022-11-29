Ekonomi Türkiyenin doğalgaz ithalatı Eylül ayında yüzde 20,5 azaldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye'nin doğalgaz ithalatı Eylül ayında yüzde 20,5 azaldı

Türkiye'nin doğalgaz ithalatı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,5 azalarak yaklaşık 3 milyar 401 milyon metreküp oldu.

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Haber Merkezi AA
Türkiyenin doğalgaz ithalatı Eylül ayında yüzde 20,5 azaldı
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun eylül ayına ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın yaklaşık 3 milyar 104 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 296 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

Bu dönemde boru hatlarıyla yapılan doğalgaz ithalatı yaklaşık yüzde 14,4, LNG ithalatı yüzde 54,6 düşüş gösterdi. Toplam doğalgaz ithalatı da eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,5 düşüşle yaklaşık 3 milyar 401 milyon metreküp oldu.

Eylülde en fazla doğalgaz ithalatı 1 milyar 539 milyon metreküple Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 854 milyon metreküple İran ve 710 milyon metreküple Azerbaycan takip etti.

Bu dönemde Rusya'dan yapılan doğal gaz ithalatı yüzde 23, İran'dan yapılan ithalat yüzde 3,8, Azerbaycan'dan ithalat ise yüzde 3,7 azaldı.

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Konutların gaz tüketiminde yüzde 2,5 artış

Söz konusu dönemde, ülkede doğalgaz tüketimi yüzde 21,7 azalarak 3 milyar 179 milyon metreküp oldu.

Organize sanayi bölgelerinin doğalgaz tüketimi yüzde 9 düşüşle 324 milyon 28 bin metreküp olarak kayıtlara geçti.

Elektrik santrallerinde doğalgaz tüketimi yüzde 28,6 düşerek 1 milyar 331 milyon metreküpe geriledi. Santrallerin gaz tüketimindeki düşüş, toplam tüketim ve ithalatın da düşmesinde belirleyici oldu.

Konutlardaki doğalgaz tüketimi ise eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 2,5 artarak 312 milyon metreküp oldu.

Doğalgaz stok miktarı arttı

Türkiye'de doğalgaz stok miktarı eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36,1 artışla 3 milyar 896 milyon metreküp oldu.

Doğalgaz stokunun 3 milyar 732 milyon metreküpü (yüzde 95,8) yer altı depolama tesislerinde, 164 milyon metreküpü (yüzde 4,2) LNG terminallerinde bulunuyordu.

Bu dönemde yer altı depolama tesislerindeki stok miktarı yaklaşık yüzde 46,6 arttı, LNG terminallerindeki stok miktarı ise yüzde 48,3 azaldı.

Çalışanlara 1000 TL doğalgaz yardımı: Doğalgaz Tüketim Desteği’nde kış dönemi ödemeleri başladı
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Doğalgaz yardımı başvuru süresi, şartları ve ödeme tarihleri için sorgulamalar arttı. İhtiyaç sahibi ailelere hane bazlı verilecek olan doğalgaz desteği ödemeleri için başvuruda bulmak isteyenler “1000 TL doğalgaz yardımı başvurusu” için aramalarını yoğunlaştırdı. İşte doğalgaz desteği hakkında merak edilen aramalar...
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1000 TL doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, doğalgaz desteğinden kimler yararlanacak?Bakan Derya Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğal Gaz Tüketim Desteğinde kış dönemi ödemelerinin başladığını duyurdu.
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Bakan Yanık, şunları söyledi:İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğal Gaz Tüketim Desteğinde kış dönemine ilişkin başvurular sürüyor. Önceki dönemimiz içerisinde yer almayan kiracılarımızı da destek kapsamına aldık...
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Bu doğrultuda başvuru şartları uygun olan ev sahibi veya kiracı olarak ikamet eden, mesken niteliğinde hanelerde yaşayan vatandaşlarımız destekten yararlanabilecek.
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Doğal Gaz Tüketim Desteğinden hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelerin yararlanabildiğinin altını çizen Bakan Yanık, Vatandaşlarımız, e-Devletten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra PTTye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek...
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Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yatırılacak. dedi.
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Doğal gaz yardımlarından yararlanmak isteyenler ihtiyaç sahibi olmak şartıyla e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilirler.
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T.C. kimlik numarası ve şifresiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti sayfasına giriş yapan adaylar kimliklerini doğrulayarak başvurularını iletebilirler.
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DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZhttps:www.turkiye.gov.traile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti
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Çalışanlara 1000 TL doğalgaz yardımı: Doğalgaz Tüketim Desteği’nde kış dönemi ödemeleri başladı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelere hane bazlı verilecek olan doğalgaz desteği ödemelerinin başladığını duyurdu. Başvuruda bulunmayan vatandaşlar "Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 1000 TL doğalgaz desteği hakkında merak edilenler…
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