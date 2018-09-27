THY Türkiye’nin ihracat şampiyonu oldu Türkiye’nin ihracat şampiyonu oldu 122 ülkede uçtuğu 304 nokta ile dünyanın en önemli havayolu şirketlerinden biri olan THY, Fortune 500 Türkiye sıralamasında 8 milyar 50 milyon dolarlık hizmet ihracatı ile 2017 yılında Türkiye’nin ihracat şampiyonu oldu.

Haber Merkezi 27 Eylül 2018, 10:41 Son Güncelleme: 27 Eylül 2018, 10:41 DHA