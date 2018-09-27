Ekonomi Türkiyenin ihracat şampiyonu oldu
İŞ DÜNYASI

THY Türkiye’nin ihracat şampiyonu oldu

Türkiye’nin ihracat şampiyonu oldu

122 ülkede uçtuğu 304 nokta ile dünyanın en önemli havayolu şirketlerinden biri olan THY, Fortune 500 Türkiye sıralamasında 8 milyar 50 milyon dolarlık hizmet ihracatı ile 2017 yılında Türkiye’nin ihracat şampiyonu oldu.

Haber Merkezi DHA
Ödülü THY Genel Müdür (Mali) Yardımcısı Murat Şeker aldı.
Ödülü THY Genel Müdür (Mali) Yardımcısı Murat Şeker aldı.

Ödülünü T-Systems Türkiye Satış Genel Müdür Yardımcısı Berat Emre Poyraz’dan alan THY Genel Müdür (Mali) Yardımcısı Murat Şeker “Yolcularımıza, Türk misafirperverliği ile sunduğumuz ayrıcalıklı uçuş deneyimi ve hedeflerimize yönelik attığımız adımlar sayesinde küresel sivil havacılık pazarındaki payımız gün geçtikçe artmaktadır.

Markamız ürettiği değerler ile bugün, Türkiye’nin gelişimi, ihracatı ve marka bilinirliği açısından çok önemli bir yerde durmaktadır. Çalışmalarımızın böyle değerli ödüllere lâyık görülmesi, yeni hedeflerimize uçmaya hazırlanırken bizlere cesaret vermektedir. İstanbul Yeni Havalimanı ile birlikte daha büyük hayalleri gerçeğe dönüştüreceğiz” dedi.

Altının gramı 235 lira seviyelerinde
EKONOMİ
Altının gramı 235 lira seviyelerinde

Tofaş üretime 9 gün ara verecek
EKONOMİ
Tofaş üretime 9 gün ara verecek

Kritik karar sonrası dolarda son durum
EKONOMİ
Kritik karar sonrası dolarda son durum

Önemli adımlar atılacak

Önemli adımlar atılacak

Ekonomiye yönelik mesajı Amerika'dan verdi.
6 TL'nin altında

6 TL'nin altında

​Dolar'da düşüş eğilimi devam ediyor.
Fabrika gibi okul

Fabrika gibi okul

Türkiye üçüncüsü oldu, ihracat yapmayı hedefliyor.
Kazanan belli oldu

Kazanan belli oldu

Yeni havalimanının toplu ulaşımını sağlayacak.
Satış açıklaması

Satış açıklaması

​'Bize bildirilmiş güncel gelişme bulunmamaktadır'
Irkçılığa 'evet' dediler

Irkçılığa 'evet' dediler

UEFA, EURO 2024'ü Almanya'ya verdi.
Halk plajlarıiçin önemli karar

Halk plajlarıiçin önemli karar

Bu sene deneme amaçlı başlanacağı açıklandı.
Kritik ziyaret başladı

Kritik ziyaret başladı

Erdoğan'ın güvenliği için 5 bin polis görev yapıyor.

İlk yolcu testi yapıldı

İlk yolcu testi yapıldı

Sabah valizlerini alıp yeni havaalanına geldiler.
Evler alevlere teslim

Evler alevlere teslim

​Kastamonu'da bir köy kül olma tehlikesi yaşıyor.
3 'tay'ı ele geçirin

3 'tay'ı ele geçirin

​FETÖ elebaşının verdiği talimat ortaya çıktı.
Darbeciyeövgü yağdırdı

Darbeciyeövgü yağdırdı

​Öven: Netanyahu, övülen: Sisi. New York'ta bir araya geldiler!
Suriye'detarih yazıyor

Suriye'detarih yazıyor

​Operasyonlarda yaptıkları detay dikkat çekti.
'Yeşil altın'yüzleri güldürdü

'Yeşil altın'yüzleri güldürdü

İki katına çıkıp 150 bin tonu aşması bekleniyor.
Halisdemir'işehit etmişlerdi

Halisdemir'işehit etmişlerdi

15 Temmuz'da Özel Kuvvetler'de yaşananlarla ilgili yeni karar.
Bugünden itibarençalışmaları yasak

Bugünden itibarençalışmaları yasak

Çalışma hayatında yeni dönem başladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.