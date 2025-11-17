Yeni Şafak
Türkiye’nin iki ürünü daha AB coğrafi işaret listesinde

G: 17/11/2025, Pazartesi
AA
Bursa Kestane Şekeri ve İpsala Pirinci’ne AB’den coğrafi işaret tescili.
Bursa Kestane Şekeri ve İpsala Pirinci’ne AB’den coğrafi işaret tescili.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bursa kestane şekeri ve İpsala pirincinin Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldığını bildirdi.

Türkiye'yenin eşsiz gastronomi mirası dünya sahnesinde yükselişini sürdürüyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Türkiye'ye ait eşsiz lezzetlerin sınırları aşmaya devam ettiğini belirten Yumaklı,
"Bursa kestane şekeri ve İpsala pirincinin AB'den coğrafi işaret tescili almasıyla, tescilli ürün sayımız 42'ye yükseldi. Coğrafi işaretli ürünlerimiz, bölgelerinin bereketli topraklarına bereket katacak. Hayırlı, uğurlu olsun"
ifadelerini kullandı.

Yumaklı'nın paylaşımında yer alan bilgiye göre İpsala pirinci AB'den tescil alan 41'inci, Bursa kestane şekeri 42'nci Türk ürünü oldu.



