AB ile e-ticaret diplomasisi

ABD’nin ardından Avrupa Birliği de (AB) Çin’in ticaretteki hakim durumunu kontrol altına almak için harekete geçti. Bu durum, küresel ticaret savaşlarının birçok ülke ve uluslararası örgüt tarafından önlem olarak kullanıldığını gösteriyor. AB, e-ticarette 150 avronun altındaki alışverişlere uygulanan gümrük vergisi istisnasını 2026’da kaldırmayı kararlaştırdı. Böylece, ucuz Çin ürünü istilasına maruz kalan AB ekonomik alanı gümrük tarifeleriyle korumaya alınmış olacak.

UCUZ ÇİN MALI İSTİLASINA GÜMRÜK FRENİ

AB ülkelerine geçen yıl 150 avronun altındaki tüm elektronik ticaret gönderilerinin yüzde 91'i Çin'den gerçekleşti. AB'ye geçen yıl gümrük vergisi kapsamı dışında 2 milyar civarında paket gönderilmişti. AB ülkeleri Çinli Temu ve AliExpress ile Shein gibi platformlardan yapılan 150 avronun altındaki alışverişlere uygulanan gümrük vergisi istisnasını 2026’da kaldırmaya hazırlanıyor. AB’nin Çin’in ticaretteki yükselişini durdurmak için aldığı kararın Türkiye’nin 7 milyar dolar seviyelerine ulaşan e-ihracatını sekteye uğratmaması için harekete geçildi.

BAKANLIK MUAFİYET İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Ticaret Bakanlığı Anlaşmalar Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin AB ile olan Gümrük Birliği anlaşması çerçevesinde bu karardan istisna tutulması için çalışma başlattı. Bu kapsamda AB ile müzakere süreci yürütülmesi kararlaştırıldı.Ticaret Bakanlığı yetkilileri, “AB yetkilileri bu vergi kapsamına Türkiye’yi de ekleyebilir. Kapsamda olmamamız için Anlaşmalar Genel Müdürlüğü çalışma başlattı. AB ile Gümrük Birliği içerisinde olduğumuz sebebiyle bu konunun çözüme kavuşturulması için müzakereler yürütülüyor. Umarız başarıya ulaşacaktır” dedi.

TÜRKİYE SORUNU ÖNCEDEN GÖRDÜ

Çin’in sağlıksız koşullarda üretildiği için ucuz olan e-ithalat istilasını çok önceden gören Türkiye, AB’nin 2026’da geçmeye çalıştığı önlemi Ağustos 2024’te aldı. Söz konusu tarihte kargo ile gümrüksüz yurtdışı alışveriş sınırı 150 avrodan 30 avroya düşürüldü. 30 avronun üzerinde yapılan alışverişlerin e-ithalat işlemlerine tabi tutulması kararlaştırıldı.







