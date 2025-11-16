Somali’nin en büyük dış ticaret kapısı Mogadişu Limanı 24 saat hizmet verecek. Albayrak Grubu tarafından 11 yıldır işletilen limanın tam gün çalışması ülkenin ticaret hacmine önemli katkı sağlayacak. Gemi hizmetlerindeki gecikmeleri düşürecek 24 saatlik çalışma düzeni, limanın rekabet gücünü ve verimliliği arttıracak.
Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Muhammed Nur, ülkenin en büyük limanı olan ve 11 yıldır Albayrak Grubu’nun işlettiği Mogadişu Limanı’nın 24 saat kesintisiz hizmet vereceğini açıkladı. Nur, başkent Mogadişu’daki limanda yaptığı açıklamada, söz konusu adımın başkentteki güvenlik tedbirlerinin güçlendirilmesiyle mümkün hale geldiğini belirtti. Nur, 24 saat kesintisiz operasyonun limandaki yoğunluğu azaltacağını, gemi hizmetlerinde yaşanan gecikmeleri düşüreceğini ve limanın rekabet gücünü arttıracağını belirterek, “Bu gelişme devlet gelirlerinin yükselmesine ve Somali ticaretinin genel verimliliğinin artmasına katkı sağlayacak” diye konuştu.
ALBAYRAK'A TEŞEKKÜR
Bu adımın, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile Başbakan Hamza Abdi Barre liderliğindeki hükümetin, limanların modernizasyonuna yönelik vizyonu kapsamında atıldığını ifade eden Nur, liman müdürlüğüne ve limanı işleten Albayrak Alport Mogadishu şirketine, güvenlik birimlerine ve ilgili tüm devlet kurumlarına teşekkür etti.
HER TÜRLÜ YATIRIMI YAPIYORUZ
Mogadişu Limanı’nın 24 saat kesintisiz hizmet vermesiyle ilgili Albayrak Grubu Somali Temsilcisi ve Alport Limanı Genel Koordinatörü Ahmet Sami İşler, Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Muhammed Nur’a, liman otoritesine ve tüm güvenlik güçlerine hizmet ve destekleri için teşekkür etti. İşler, bu sistemin limana ve tüm tüccarlara ve Somali devletine hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu. 350 bin metrekareye kurulu Mogadişu Limanı’nın Albayrak Grubu tarafından 11 senedir başarıyla işletildiğini vurgulayan Ahmet Sami İşler, şunları söyledi: “Her türlü yatırımı yapıyoruz. Devlete de çok güzel bir katkı sunduğumuzu biliyoruz. Biz, Somali’den memnunuz. Somali’yle artık özdeşleşmiş durumdayız.”
DOĞU AFRİKA’NIN EN İYİSİ
- Dünya Bankası ve S&P Global Market Intelligence tarafından yayımlanan 2024 Konteyner Liman Performans Endeksi’nde (CPPI) Mogadişu Limanı, Doğu Afrika’nın en iyi, Afrika’nın ise önde gelen limanlarından biri olarak gösterildi. Ağustos 2025’te açılan yeni terminal ile konteyner elleçleme kapasitesi 150 bin TEU’dan 250 bin TEU’ya çıkarılan Mogadişu Limanı’nın tasarım kapasitesi yıllık 310 bin TEU olarak belirlendı. Albayrak Grubu’nun işlettiği limanın toplam alanı 350 bin metrekare, kargo kapasitesi ise 5 milyon ton.