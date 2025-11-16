Mogadişu Limanı 24 saat hizmet verecek

Dünya Bankası ve S&P Global Market Intelligence tarafından yayımlanan 2024 Konteyner Liman Performans Endeksi’nde (CPPI) Mogadişu Limanı, Doğu Afrika’nın en iyi, Afrika’nın ise önde gelen limanlarından biri olarak gösterildi. Ağustos 2025’te açılan yeni terminal ile konteyner elleçleme kapasitesi 150 bin TEU’dan 250 bin TEU’ya çıkarılan Mogadişu Limanı’nın tasarım kapasitesi yıllık 310 bin TEU olarak belirlendı. Albayrak Grubu’nun işlettiği limanın toplam alanı 350 bin metrekare, kargo kapasitesi ise 5 milyon ton.