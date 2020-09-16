Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Türkiye uçan otomobil yarışına erken girdi CEZERİ devrimsel bir adım olacak
SAVUNMA SANAYİ

Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri'nin özellikleri

Türkiye uçan otomobil yarışına erken girdi: CEZERİ devrimsel bir adım olacak

Türkiye'nin ilk uçan arabası CEZERİ, test uçuşlarını başarıyla tamamladı. 230 kilogramlık ön protip, uçuş testlerinde 10 metre yükseldi. Dünyada geliştirilen yeni nesil ulaşım araçlarında 'uçan otomobillerin' devrimsel nitelik taşıdığını belirten uzmanlar, BAYKAR'ın bu sektöre erken girmesinin Türkiye'ye çok önemli avantajlar sağlayacağını belirtiyor. Savunma Sanayi Analisti Kadir Doğan, "Baykar, insansız hava araçlarından elde ettiği tecrübeler sayesinde CEZERİ konusunda da önemli mesafeler katetti. Bu proje hem farklı alanlarda teknolojik gelişimimize katkıda bulunacak hem de çeşitli iş kollarının oluşmasına imkan tanıyacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Hasan Hız Yeni Şafak
CEZERİ, ilk test uçuşlarını başarıyla tamamladı.
CEZERİ, ilk test uçuşlarını başarıyla tamamladı.

Türkiye uçan otomobil teknolojisinde tarihi bir sürecin kapısını araladı. Baykar tarafından geliştirilen ve Türk mühendislerin tasarladığı CEZERİ, ilk test uçuşlarını başarıyla tamamladı.

İlk testlerini güvenlik halatlarına bağlı olarak gerçekleştiren CEZERİ, dünkü testlerde halatsız olarak 10 metre yükselmeyi başardı.

Robotik ilmin kurucusu ve Artuklu Sarayı'nın başmühendisi Cizreli Müslüman bilim insanı El Cezeri'den alan CEZERİ Uçan Araba, 1.5 yıl içinde ilk uçuşunu gerçekleştirmiş oldu.

TÜRKİYE BÜYÜK YARIŞA ERKEN BAŞLADI

Bu gelişmeyi Yeni Şafak'a değerlendiren Savunma Sanayi Analisti Kadir Doğan, bu alanda birçok ülkenin çalışmalar yürüttüğüne dikkat çekerek, Baykar'ın yarışa erken başlamasının devrim niteliğinde olduğunu söyledi.

Savunma Sanayi Analisti Kadir Doğan

'Uçan Otomobil' kavramının dünyada geliştirilen yeni nesil ulaşım araçlarından en devrimsel olduğunu ifade eden Doğan, şu ifadelere yer verdi:

  • "Bu çalışmaları yapmak da ciddi bir altyapı gerektiriyor. Dünyada özellikle büyük havacılık şirketleri veya bu alanda bilgi birikimi olan diğer şirketler bu işi üstleniyorlar, Airbus gibi. Baykar Makina’da özellikle TB2, Baykar Mini ve Akıncı gibi insansız hava araçlarından edindikleri tecrübeler ve teknik altyapılar sayesinde bu alanda çok kısa sürede önemli mesafe kat etti. Bu alanda şimdiden bu çalışmaları yapmak, bu teknolojiye gelecekte öncülük edebilmek en azından söz sahibi olabilmek adına oldukça önemli"

TÜRKİYE KABİLİYETLERİNİ FARKLI ALANLARA TAŞIYABİLECEK

"CEZERİ ile kazanılan kabiliyetlerin çeşitli alanlarda yansımalarını görebilecek miyiz?" sorusunu yanıtlayan Doğan, şunları söyledi:

"Türkiye bunun avantajını çok ciddi bir şekilde görecek. Araçlarda kullanılan bu teknolojiler, insansız hava araçlardaki teknolojilerden entegre edilerek kullanılıyor. Bu da size çok ciddi bir teknik kazanım sağlıyor çünkü insansız bir sistem için teknoloji üretmek ile insanlı bir sistem için üretmek çok farklı şeyler. En başta sizi sınırlayan çok ciddi regülasyonlar var, standartlar var.

  • Özellikle sivil havacılıkta kullanılan hava araçlarının ve bu araçlara ait alt sistemlerin, EASA(Avrupa Havacılık Güvenlik Ajansı) ve FAA(Amerikan Federal Havacılık Yönetimi) gibi kuruluşların sertifikasyonlarına uymaları gerekiyor. CS-25(Büyük Hava Aracı sertifikasyonu) ve CS-E(Motor Sertifikasyonu) gibi onlarca sertifikasyon var ve bu sertifikasyonları almadan, o araçları sivil havacılık için neredeyse kullanamaz hale geliyorsunuz. Ayrıca bu sertifikasyonlar, çok ciddi yükümlülükler altında elde edilebiliyor. Hava aracının motoruna girecek toz partiküllerinin çapından, motora girecek su partiküllerinin birikimine kadar…

"ÇEŞİTLİ İŞ KOLLARININ OLUŞMASINA İMKAN TANIYACAK"

İnsansız sistemlerde ise böyle bir problem yok, hatta askeri standartlar dışında ciddi bir standart ve sertifikasyon da yok. Bu da işleri görece daha kolay bir hale getiriyor. Muhtemelen uçan arabalar için gelecekte ciddi regülasyonlar ve standartlar gelecek, bu standartlara uygun olarak bir ürün geliştirmeye çalışmak ise bu alanda teknolojik gelişimimize çok ciddi katkı sağlayacaktır. Aynı zamanda bu yeni bir sektör ve bu sektöre bu kadar erken girmemiz ile hem farklı alanlarda teknolojik gelişimimize katkıda bulunacak hem de çeşitli iş kollarının oluşmasına imkan tanıyacaktır. Bu açıdan da çok önemli bir proje."

TÜRKİYE'NİN İLK UÇAN ARABASI CEZERİ'NİN ÖZELLİKLERİ

Minimum teknik ve havacılık bilgisi, üst düzey güvenlik ile uçurulabilecek şekilde tasarlanan Cezeri Uçan Araba, 8 adet elektrikli motor ve pervane ile gücünü şarj edilebilir bataryalardan alarak yüzde 100 elektrik ile uçuyor.

  • Üç yedekli akıllı uçuş sistemine sahip olan Cezeri, gelecekte yapay zeka sistemleri ile donatılacak. Cezeri Uçan Araba’nın gelecekte 100 km/s seyir hızına kavuşması, uçuş irtifasının 2000 metreye ulaşması ve batarya teknolojisinin gelişmesine paralel olarak 1 saat havada kalarak 70-80 kilometre menzile ulaşması hedefleniyor.

ULAŞIMI KÖKTEN DEĞİŞTİRECEK

Gelecekte kentsel hava taşımacılığında köklü bir değişiklik yapması beklenen Cezeri Uçan Araba, yolcu ve kargo taşımacılığında aktif olarak rol alacak şekilde tasarlandı. Uçan Araba temelde şehir içi ulaşımda otomobillerin alternatifi olacak elektrikli bir "Kentsel Hava Taşımacılığı" (KHT) aracı olarak öne çıkıyor. Kentsel hava taşımacılığı kapsamında şehir merkezleri ve banliyöleri kapsayan, güvenilir yolcu ve kargo taşıma ekosistemine hayat vermesi hedefleniyor. Bunun yanı sıra sağlık sektörü ve askeri alanlarda lojistik destek amaçlı kullanılabilmesi için çalışmalar sürüyor.

KAZALARI VE TRAFİK YOĞUNLUĞUNU AZALTACAK

Geleceğin ulaşım konsepti olarak Baykar tarafından geliştirilen Cezeri Uçan Araba’nın hayata girmesi ile şehir içi ulaşımda trafik sıkışıklığının azalması, trafikte geçirilen zamanın en aza indirilebilmesi, ulaşımdan kaynaklanan hava kirliliğinin azalması mümkün olacak. Cezeri Uçan Araba’nın gelecekte kentsel hava taşımacılığında etkin rol oynamaya başlamasıyla trafik kazalarının azalması, daha hızlı bir kargo taşımacılığı hizmeti sağlanması, sağlık kurumlarının acil ihtiyaçlarına hızlı şekilde cevap verilmesi hedefleniyor.

Türkiye'nin ilk uçan arabasından bir ilk: Kentsel ulaşımı kökten değiştirecek
FOTOĞRAF 20
Title
Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar yönetiminde gerçekleştirilen Cezeri Uçan Araba'nın uçuş testleri, 11 Eylül Cuma günü başladı.
Title
İlk testlerde güvenlik halatlarına bağlı havalanan Cezeri, 14 Eylül'ü 15 Eylül'e bağlayan bağlayan gece güvenlik halatlarıyla yapılan test uçuşlarının başarılı ilerlemesi üzerine halatsız olarak havaya kalktı.
Title
Tamamen otonom olarak uçan ve akıllı uçuş sistemine sahip Cezeri Uçan Araba, aynı gece yapılan iki farklı uçuşu başarıyla tamamladı.
Title
Baykar Milli SİHA Ar-Ge ve Üretim Merkezi’nde bugün güvenlik halatları olmadan gerçekleştirilen ikinci test uçuşunda ise Cezeri Uçan Araba yerden 10 metre yükseldi.
Title
Türk mühendislerinin tasarlayıp ürettiği Cezeri, 230 kilogramlık ön prototip uçuş testlerinde 10 metre havalandı.
Title
Adını sibernetik ve robotik ilminin kurucusu, Artuklu Sarayı’nın başmühendisi Cizreli Müslüman bilim insanı El Cezeri'den alan Cezeri Uçan Araba, böylelikle kavramsal tasarımla başlayan çalışmaların ardından 1,5 yıl içinde ilk uçuşunu gerçekleştirmiş oldu.
Title
Açıklamada görüşlerine yer verilen Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yaklaşık 1,5 yıl önce hayal ederek ve bir çizimle başladıkları Cezeri Uçan Araba'nın, ilk uçuşunu yaparak gerçeğe dönüştüğünü belirtti.
Title
Bayraktar, Önümüzdeki süreçte daha gelişmiş prototiplerini yapacağız. İnsanlı uçuşlar gerçekleştireceğiz. Ancak Cezeri Uçan Araba'nın yollara inmesi tahminen bir 10-15 yılı bulacak. Muhtemelen 3-4 yıla rekreasyonel olarak arazi araçları ATV’ler gibi kırsal alanda kullanıma şahit olabiliriz. Akıllı otomobillerden sonra otomotiv teknolojisindeki devrim uçan arabalar olacak. Bu açıdan baktığımızda bugünün değil yarının yarışlarına hazırlanıyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi seferberliği ile gençlerimize her alanda özgüven ve motivasyon kazandırmak en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor. ifadelerini kullandı.
Title
Cezeri Uçan Araba ilk defa 17-22 Eylül 2019'da Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde geniş kitlelere tanıtıldı. 1 milyon 720 bin ziyaretçiyle dünya rekoru kıran TEKNOFEST 2019'un en öne çıkan unsurlarından biri olan Cezeri Uçan Araba, dünyanın birçok farklı ülkesinde haber olarak dikkati çekti.
Title
Gelecekte kentsel hava taşımacılığında köklü bir değişiklik yapması beklenen Cezeri Uçan Araba, yolcu ve kargo taşımacılığında aktif olarak rol alacak şekilde tasarlandı.
Title
Uçan Araba temelde şehir içi ulaşımda otomobillerin alternatifi olacak elektrikli bir Kentsel Hava Taşımacılığı (KHT) aracı olarak öne çıkıyor.
Title
Kentsel hava taşımacılığı kapsamında şehir merkezleri ve banliyöleri kapsayan, güvenilir yolcu ve kargo taşıma ekosistemine hayat vermesi hedefleniyor. Bunun yanı sıra sağlık sektörü ve askeri alanlarda lojistik destek amaçlı kullanılabilmesi için çalışmalar sürüyor.
Title
Geleceğin ulaşım konsepti olarak Baykar tarafından geliştirilen Cezeri Uçan Araba’nın hayata girmesi ile şehir içi ulaşımda trafik sıkışıklığının azalması, trafikte geçirilen zamanın en aza indirilebilmesi, ulaşımdan kaynaklanan hava kirliliğinin azalması mümkün olacak.
Title
Cezeri Uçan Araba’nın gelecekte kentsel hava taşımacılığında etkin rol oynamaya başlamasıyla trafik kazalarının azalması, daha hızlı bir kargo taşımacılığı hizmeti sağlanması, sağlık kurumlarının acil ihtiyaçlarına hızlı şekilde cevap verilmesi hedefleniyor.
Title
Minimum teknik ve havacılık bilgisi, üst düzey güvenlik ile uçurulabilecek şekilde tasarlanan Cezeri Uçan Araba, 8 adet elektrikli motor ve pervane ile gücünü şarj edilebilir bataryalardan alarak yüzde 100 elektrik ile uçuyor.
Title
Üç yedekli akıllı uçuş sistemine sahip olan Cezeri, gelecekte yapay zeka sistemleri ile donatılacak.
Title
Cezeri Uçan Araba’nın gelecekte 100 kms seyir hızına kavuşması, uçuş irtifasının 2000 metreye ulaşması ve batarya teknolojisinin gelişmesine paralel olarak 1 saat havada kalarak 70-80 kilometre menzile ulaşması hedefleniyor.
Title
Türkiye'nin ilk uçan arabası 'Cezeri' ilk uçuş testlerini başarıyla tamamladı
Title
Türkiye'nin ilk uçan arabası 'Cezeri' ilk uçuş testlerini başarıyla tamamladı
Title
Türkiye'nin ilk uçan arabası 'Cezeri' ilk uçuş testlerini başarıyla tamamladı
Türkiye'nin ilk uçan arabasından bir ilk: Kentsel ulaşımı kökten değiştirecek
Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye#39;nin ilk uçan arabası Cezeri, ilk uçuş testlerini başarıyla tamamladı. Baykar Milli SİHA Ar-Ge ve Üretim Merkezi'nde bugün güvenlik halatları olmadan gerçekleştirilen ikinci test uçuşunda ise Cezeri Uçan Araba yerden 10 metre yükseldi.
Abone Ol Google News
İşte o çiftlik evi

İşte o çiftlik evi

CHP'li başkanın tecavüzle suçlandığı ev, dikenli tellerle çevrili.
İlk aşıbugün yapılacak

İlk aşı
bugün yapılacak

​10 gün içerisinde 1300 kişi aşılanacak.
Kaşla gözarasında çaldı

Kaşla göz
arasında çaldı

​Taksim'de telefon hırsızlığı güvenlik kamerasında.

Kıyamet filmi gibi!

Kıyamet filmi gibi!

​Arabalar, evler, sokaklar küle döndü...

Ayakta yolcu için dikkat çeken talep..

​Türkiye uçan otomobil yarışına erken girdi.
Kapıda yakalandılar

Kapıda yakalandılar

​Polis 123 kamerayı tek tek inceleyip takibe aldı.

​Fiyatlar 110 bin TL'den başlıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.