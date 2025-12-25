Türkiye'nin İngiltere'ye ihracatı 15 milyar doları aştı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, 11 aylık dönemde 15,13 milyar dolar ihracat gerçekleştirilen İngiltere'ye 2026'da da ihracatın artarak devam etmesini hedeflediklerini söyledi.





Gültepe, "TİM Bölgesel İhracat Buluşmaları" için geldiği Antalya'da, AA muhabirine, farklı illerde bölge buluşmaları düzenleyerek delegelerle ve ihracatçılarla buluşup, sorunları, sıkıntıları istişare ettiklerini ifade etti.





İhracatta yaşanan artışa dikkati çeken Gültepe, özellikle Avrupa Birliği'nden ayrıldıktan sonra ekonomisi daha da canlanan İngiltere'ye geçen seneki 13,87 milyar dolar ihracatın, bu yılın 11 ayında 15,13 milyar dolara ulaştığını bildirdi.





Türkiye ile İngiltere arasındaki ilişkilerin yüksek seviyede olduğunu vurgulayan Gültepe, "İki ülkenin hem siyasi hem ekonomik açıdan ilişkileri iyi şekilde gidiyor. İngiltere'ye ihracatta çoğu sektörümüz artış yaptı. Yüzde 10'a yakın artışlar var. İkili ilişkilerin gelişmesi, İngiltere pazarının özellikle Türkiye'ye ilgisi bu anlamdaki üretimi ve ihracatı artırmış oldu. Otomotiv, kimyevi maddeler ve buna benzer diğer sektörlerimizin artış yapması, çift rakamlara yakın bir artış olması bizi en fazla sevindiren taraf oldu. 2026 yılında da benzer şekilde İngiltere'ye ihracat artarak devam edecektir." diye konuştu.





Türkiye'nin ihracatındaki rekabetçiliğinin önemine işaret eden Gültepe, ocak ve şubattan sonra tek rakamlı yerine, çift rakamlı artışları görmek istediklerini dile getirdi.





"Üretimde ve ihracatta daha fazla büyümeliyiz"





İhracatla ilgili TİM ve ihracatçı birlikleri olarak çift haneli rakamları açıklamak istediklerini anlatan Gültepe, "Yüzde 2,5 ile 5 arasındaki artışlar var, bunlar Türk ihracatçısını, Türkiye'nin üretimini kesmez. Üretimde ve ihracatta daha fazla büyümeliyiz." ifadesini kullandı.





Gültepe, otomotiv sektöründe bu sene iyi bir artış olduğunun altını çizerek, otomotiv sektörünün yüzde 10, kimyevi maddeler sektörünün ise yüzde 5 civarında artış gösterdiğini kaydetti.





Bazı sektörlerin artış yapamadığını dile getiren Gültepe, tüm sektörlerin artı yaparak, Türkiye'yi orta vadede ilk on ihracatçı ülke arasına girmesini sağlamak istediklerini vurguladı.





Gültepe, Türkiye'nin sınır komşularıyla da ihracatta artış olduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:





"Sınır komşumuz Suriye'ye ihracat önemli derecede arttı. Özellikle Halep ve Gaziantep arası çok yakın, 1,5 saatte ulaşım var. Geçmiş dönemlerde ihracatımız 2,5 milyar dolara kadar çıkmış. Oradaki son gelişmelerden sonra 1,5 milyar dolardan 3 milyar dolara çıktı. Bu yıl 11 ayda, yüzde 50'nin üzerinde artış oldu. Özellikle gıda sektörleri başta olmak üzere, yapı ve diğer sektörlerimizin artışıyla önemli ihracat rakamlarına ulaştık. Daha fazla sektörümüzün oraya ihracat yapacağına inanıyorum, bu ihracat artışı sürecektir."







