Türkiye'nin milli uçak motoru vitrine çıktı: Ne zaman semada olacak?

Milli turbofan motoru TEI-TF6000'in ilk motor bütünü festival kapsamında sergilendi.
TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI), Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştirilen TEKNOFEST İzmir'de havacılık sanayisi için geliştirdiği motor çözümlerini tanıttı.
Şirketin bir süredir üzerinde çalıştığı milli turbofan motoru TEI-TF6000'in ilk motor bütünü de festival kapsamında sergilendi.
TEI Genel Müdürü Mahmut Akşit, TEKNOFEST Ankara'da bir sonraki festivale bir prototip yetiştirme hedefini ortaya koyduklarını ve bunu başardıklarını söyledi.
'İnşallah çalıştığını da uçtuğunu da görürüz'
- Her yeni motorda tasarım, plastik model çıkarılması, fuar modeli oluşturulması, gerçek prototip ortaya konulması, gerçek motor üretimi ve uçuş süreçlerini izlediklerini anlatan Akşit, TF6000 motorunun da geliştirme sürecinin erken aşamalarında bulunduğunu söyledi.
Sesi ne zaman duyulacak?
Savunma sanayisinde roket ve elektrik motorları dışında ihtiyaç duyulan İHA, helikopter ve uçak motorları bulunduğuna işaret eden Akşit, yürüttükleri çalışmalarla ülkenin İHA ve helikopter motor teknolojilerini kazandığını belirtti.