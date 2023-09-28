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Ekonomi

Türkiye'nin milli uçak motoru vitrine çıktı: Ne zaman semada olacak?

Milli turbofan motoru TEI-TF6000'in ilk motor bütünü TEKNOFEST İzmir'de sergilendi. "Bu motor Türkiye'nin artık uçak motoru teknolojisini de kazandığının teyidi olacak. Öyle önemli bir dönüm noktası" olacak ifadelerini kullanan TEI Genel Müdürü Mahmut Akşit, motor sesinin ne zaman duyulacağı sorusuna da cevap verdi.

11:34 . 28/09/2023 Perşembe
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Milli turbofan motoru TEI-TF6000'in ilk motor bütünü festival kapsamında sergilendi.

Milli turbofan motoru TEI-TF6000'in ilk motor bütünü festival kapsamında sergilendi.

TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI), Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştirilen TEKNOFEST İzmir'de havacılık sanayisi için geliştirdiği motor çözümlerini tanıttı.

Şirketin bir süredir üzerinde çalıştığı milli turbofan motoru TEI-TF6000'in ilk motor bütünü de festival kapsamında sergilendi.

TEI Genel Müdürü Mahmut Akşit, TEKNOFEST Ankara'da bir sonraki festivale bir prototip yetiştirme hedefini ortaya koyduklarını ve bunu başardıklarını söyledi.




'İnşallah çalıştığını da uçtuğunu da görürüz'

Prototipe aksesuar, kablaj ve boruların ekleneceğini ifade eden Akşit,
"Ekibimiz ciddi bir özveriyle, mümkün olduğunca hızlı çalışıyor. Gece-gündüz demeden yürütülen çalışmalarla fuara gelmeden bir gün önce son halini aldı. Takvim baskısı da bütün ekibimizde var. Devletimizin ihtiyacı var. İnşallah çalıştığını da uçtuğunu da görürüz."
dedi.

  • Her yeni motorda tasarım, plastik model çıkarılması, fuar modeli oluşturulması, gerçek prototip ortaya konulması, gerçek motor üretimi ve uçuş süreçlerini izlediklerini anlatan Akşit, TF6000 motorunun da geliştirme sürecinin erken aşamalarında bulunduğunu söyledi.

Sesi ne zaman duyulacak?

Motor sesinin ne zaman duyulacağı sorusuna Akşit,
"Tarih vermeyeyim. Mümkün olduğu kadar hızlı çalışıyoruz. Geçen TEKNOFEST'ten bu TEKNOFEST'e birkaç ay içinde birkaç parçadan ete emeğe bürünmüş bir motor şekline geldi. İnşallah çok sürmeyecektir. Bu süre çok olmasın diye ekibimiz bütün gücüyle çalışıyor"
yanıtını verdi.


Savunma sanayisinde roket ve elektrik motorları dışında ihtiyaç duyulan İHA, helikopter ve uçak motorları bulunduğuna işaret eden Akşit, yürüttükleri çalışmalarla ülkenin İHA ve helikopter motor teknolojilerini kazandığını belirtti.

'Dönüm noktası olacak'

Mahmut Akşit,
"Uçak motoru teknolojisi kalmıştı. Bu motor Türkiye'nin artık uçak motoru teknolojisini de kazandığının teyidi olacak. Öyle önemli bir dönüm noktası. Teknolojiyi kazandıktan sonra daha büyüğünü ya da küçüğünü yapmak zaman, para ve projelendirme meselesi oluyor. Önemli olan önce teknolojiyi kazanmak. Ondan sonra mümkün olduğu kadar hızlı ihtiyaç duyulan uygulamalara göre bunları uyarlayabileceğiz."
diye konuştu.

#Teknofest
#TUSAŞ Motor Sanayi AŞ
#İzmir
#Mahmut Akşit
#TEI-TF6000
#turbofan motoru
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