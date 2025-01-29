Türkiye'nin rüzgarına 18 kat talep

Rüzgâr enerjisinden elektrik üretiminde 1,2 milyar dolarlık bir yatırımın önü açıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) yarışması sonuçlandı. Edirne, Kırklareli ve Sivas’ta 1.200 megavatlık 5 YEKA yarışması yapıldı. Bakanlıkta gerçekleştirilen yarışmalara, 40 farklı şirketten toplam 100 başvuru geldi. Yarışmayı kazanan şirketler, sözleşme imza tarihinden itibaren ürettikleri elektriği 72 ay süre ile serbest piyasada satabilecek. Daha sonra 20 yıl süreyle üretilen elektrik belirlenen fiyattan iletim sistemine verilecek.Yarışma sonuçlarını değerlendiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yeni YEKA modeli ile gerçekleştirilen yarışmanın Türkiye'nin enerji sektörüne, Türkiye'nin ekonomisine ve büyümesine olan güveni göstermesi açısından önemli olduğuna işaret etti.

Alparslan Bayraktar

GÜVENİN İŞARETİ

Bakan Bayraktar, 1.200 megavatlık kapasiteye 18 kat talep geldiğini ve yarışmaların çok rekabetçi bir ortamda gerçekleştirildiğini vurgulayarak “2 milyon hanenin elektrik ihtiyacını bu rüzgâr santrallerinden karşılayacağız. Önümüzdeki 20 yılı düşünürseniz yaklaşık 8 milyar dolarlık doğal gaz ithalatının önüne geçmiş olacağız” dedi.

HEDEF 120 BİN MEGAVAT

Bayraktar, Türkiye'deki tüm hane halkının elektrik ihtiyacının rüzgâr ve güneş santrallerinden karşılandığını ifade ederek bu santrallerde kullanılan ekipmanların da yerlileştirilmesine büyük önem verdiklerini anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bakü’de düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde Türkiye’nin 2035’de yenilenebilir enerji hedeflerine açıkladığını anımsatan Bayraktar, “Rüzgâr ve güneşte bugün 33 bin megavat olan kurulu gücümüzü 120 bin megavata çıkarmayı hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.

120 MİLYON DOLARLIK KATKI PAYI ÖDENECEK

Bakan Bayraktar, yarışmayı kazanan şirketlerin 120 milyon dolarlık bir katkı payını sözleşmenin imzasına müteakip bir ay içerisinde devlete ödeyeceğini ifade etti. Bayraktar, şöyle konuştu: “Bu ihalenin rekabetçi olmasından dolayı çok büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Alan firmalardan beklentimiz bir an önce bu yatırımların hayata geçmesi. Zaten bu projeler büyük oranda izinleri alınmış, çevresel etki değerlendirmesi yapılmış projeler. En kısa zamanda bu projelerin hayata geçeceğine de inanıyorum.”

Kazanan şirketler belli oldu

Tüm yarışmalarda daha önce belirlenen kilovatsaat başına 3,50 dolar-sent’lik taban fiyata inilirken yarışmalarda en iyi teklifleri veren şirketler şöyle:

* 410 MWe bağlantı kapasiteli Edirne RES yarışmasında MW başına 60 bin dolar katkı payı ile Enerjisa Enerji Üretim AŞ.

* Kırklareli’de bulunan 340 MWe bağlantı kapasiteli Balkaya RES yarışmasında MW başına 92 bin dolar katkı payı ile Enerjisa Enerji Üretim AŞ.

*Kırklareli’deki 200 MWe bağlantı kapasiteli Sergen RES yarışmasında MW başına 140 bin dolar katkı payı ile RT Enerji AŞ.

*Sivas’taki 160 MWe bağlantı kapasiteli Yellice RES yarışmasında MW başına 140 bin dolar katkı payı ile Efor Holding AŞ.

*Sivas’ta bulunan 90 MWe bağlantı kapasiteli Gürün RES yarışmasında MW başına 148 bin dolar katkı payı ile ADY Akdeniz Rüzgâr Enerjisi Üretim AŞ.

ELEKTRİĞİ PİYASANIN YARI FİYATINA ALACAĞIZ

Yeni YEKA modelinde, ilk 6 yıl boyunca proje devreye girdikten sonra piyasaya satış imkânı bulunduğunu dile getiren Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar düşük fiyatlı elektrik alımıyla sağlanacak tasarrufa değindi. Bayraktar, “Ondan sonraki 20 yılda burada oluşan 3 buçuk dolar sent kilovat saat bedeliyle elektriğin satışı söz konusu. Dolayısıyla biz 20 yıl boyunca şu andaki piyasa fiyatının neredeyse yarısı fiyatına bu elektriği daha ucuz bir şekilde alacağız ve bu ucuz enerjiyi vatandaşlarımıza yansıtmış olacağız” değerlendirmesinde bulundu.











