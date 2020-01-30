Ekonomi Türkiyenin turizm hedefini Çin belirlemiyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye’nin turizm hedefini Çin belirlemiyor

Tüm dünyayı sarsan koronavirüsü ile ilgili değerlendirmelerde bulunan turizm sektör temsilcileri, şu an için rezervasyonlarda iptallerin görüldüğünü ancak panik yapılacak bir durum olmadığını belirtiyor. Çin pazarında yaşanan kaybın turizm sektörünün 2020 hedeflerini etkilemeyeceğini işaret eden yetkililer, açığın başka pazarlarla kapanabileceğini savunuyor.

Arzu Kurum Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Geçtiğimiz günlerde Çin’in Vuhan kentinden çıkan koronavirüsü tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Çin Yeni Yılı olmasından dolayı milyonlarca vatandaşın dünyanın farklı noktalarına tatile gitmesi, virüsün farklı coğrafyalarda görülmesine sebep oldu. Tüm dünyada 200 milyon turistin ağırlandığı Çin'den geçen yıl Türkiye’ye 400 bini aşkın ziyaretçi geldi.

PANİK YAPACAK BİR DURUM YOK

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Türkiye turizm sektör temsilcileri, şu an için rezervasyonlarda bir durağanlık ve belli miktarlarda iptallerin görüldüğünü, ancak panik yaratılacak bir durum olmadığı görüşünde. Türkiye’nin turizmde 2020 hedeflerini sadece Çin’de yaşanan iptallerle etkilemeyeceğini savunan yetkililer, turizm sektörünün pazar çeşitliliği yüksek bir destinayon olduğuna dikkati çekiyor. Temsilciler, yaşanan kaybın telafi edilebileceğini belirtiyor.

SEKTÖRDE ÇİFT HANELİ BÜYÜME BEKLİYORUZ

Sururi Çorabatır

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, yaşanan durumun bütün dünyayı ilgilendiren bir sağlık problemi olduğuna işaret etti. Çorabatır, iptalerle ilgili şu an belli bir sayı vermek için çok erken olduğunu kaydederek, “1 Mayıs'ta da gelecek olan misafirlerimiz var eylülde de. Şu anda rezervasyonlarda bir durağanlık yaşanabilir. Daha önce bu kuş ve domuz griplerinde de yaşanmıştı. Bu noktada sadece Türk turizmi etkilenecek diye bir cümle kurmak yanlış olur” yorumunu yaptı. Türkiye’nin önümüzdeki dönemde bundan çok etkileneceğini tahmin etmediklerini anlatan Sururi Çorabatır, “Çin dışında diğer pazarlarda 2020 yılsonu için çift haneli büyüme beklentisi içerisindeyiz” diye konuştu.

Mehmet Dinler

Kapadokya’da faaliyet gösteren Dinler Turizm’in Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dinler de, bölgenin pazar çeşitliliğinin fazla olması nedeniyle avantajlı durumda olduğunu söyledi.

PAZAR ÇEŞİTLİLİĞİ AVANTAJ SAĞLIYOR

Çin pazarındaki eksilmenin başka bir pazarla kapatılamayacağına vurgu yapan Dinler, “Bu konuda sağlık durumunu daha çok önemsiyoruz. Umarım bu noktada çözüm süreci bir an evvel gerçekleşir, öncelikle hastalar sağlığına kavuşur” diye konuştu. “Zamanlama olarak da 30-40 gün içinde düzelmeler başlar, diye düşünüyoruz” ifadelerini kullanan Dinler, sezonun tamamına yönelik karamsar olmak için erken olduğunu aktardı.

KRİZ FIRSATA DÖNÜŞEBİLİR

Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, en fazla Kapadokya bölgesinin durumdan etkileneceğini belirterek, “Şu an rezervasyonlarda iptaller başladı. Kaybın çok büyük oranda olmayacağını düşünüyorum” dedi. Çin’in, Rusya kadar önemli bir pazar olmadığını savunan Onaran, “Rusya’dan her yıl 5 milyon turist geliyor. Türkiye pazar çeşitliliği çok fazla olan bir ülke, o nedenle alternatiflerimiz var. Mısır’da düşen Rus uçağı sonrası oradan yarım milyon turist çekmiştik. Benzer durum burada da yaşanabilir” ifadelerini kullandı. Tatilsepeti.com Yönetici Ortağı Kaan Karayal ise, koronavirüs salgını nedeniyle şu an için kendilerine yansıyan herhangi bir iptal olmadığını bildirdi.

AÇIĞI RUSYA KAPATACAK

  • Öbür taraftan Rusya Tur Operatörleri Birliği’nden (ATOR) yapılan açıklamada, Rusya’da vatandaşların Çin’de yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle bu ülkedeki tatil planlarında değişikliğe gittiği belirtildi. Türkiye ve İtalya gibi ülkelerin, Rus vatandaşlarının Çin yerine en çok tercih ettiği tatil noktalarından olduğuna işaret edilen açıklamada, Tayland, Vietnam, Küba ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin de (BAE) tercih edilen diğer ülkeler arasında yer aldığı bildirildi. Rus tur operatörleri, Çin’deki Hainan adalarına yönelik tur satışlarını 25 Ocak’ta durdurmuştu. Öte yandan, BAE Sağlık Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, ülkede ilk kez yeni tip koronavirüs vakasının tespit edildiği belirtilmişti.

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