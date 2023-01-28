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Ekonomi

Türkiye’ye değer katan marka ve isimlere ödül

Türkiye ekonomisine katma değer sağlayan, başarılı bulunan markalar ve isimlerin ödüllendirildiği "4. Değer Zirvesi ve Türkiye'ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni gerçekleştirildi. 10 markaya ödülleri Bakan Yardımcısı Turagay, TİM Başkanı Mustafa Gültepe ve Değer Zirvesi Komite Başkanı Pınar Erez tarafından verildi.

Ekonomi Servisi
Ekonomi Servisi
04:00 . 28/01/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
4. Değer Zirvesi ve Türkiye'ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni.

4. Değer Zirvesi ve Türkiye'ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni.

Türkiye ekonomisine katma değer sağlayan, başarı hikayeleriyle Türkiye'nin ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda bulunan markalar ve isimlerin ödüllendirildiği "4. Değer Zirvesi ve Türkiye'ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni’nde konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Türk Hava Yolları'nın (THY) dünyanın en önemli markalarından birisi haline geldiğini, 342 destinasyona uçtuğunu ve 400'e yakın uçağı filosunda barındırdığını dile getiren Turagay, yıllık tek başına taşıdığı yolcu sayısının 72 milyon civarına yükseldiğini, 17 milyar dolarlık döviz getirisi sağladığını anlattı. Turagay, ASELSAN'ın 81 ülkeye ihracat yaptığını, geçen yıl ihracat tutarının 400 milyon doları aştığını belirterek, "Son 5 yılda 671 ürünü yerlileştirmiş durumda. Bunlar az başarılar değil" şeklinde konuştu.



#Ekonomi
#4.Değer Zirvesi
#Türkiye'ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni
1 saat önce
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Türkiye’ye değer katan marka ve isimlere ödül
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