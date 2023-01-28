Türkiye’ye değer katan marka ve isimlere ödül

Türkiye ekonomisine katma değer sağlayan, başarı hikayeleriyle Türkiye'nin ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda bulunan markalar ve isimlerin ödüllendirildiği "4. Değer Zirvesi ve Türkiye'ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni’nde konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Türk Hava Yolları'nın (THY) dünyanın en önemli markalarından birisi haline geldiğini, 342 destinasyona uçtuğunu ve 400'e yakın uçağı filosunda barındırdığını dile getiren Turagay, yıllık tek başına taşıdığı yolcu sayısının 72 milyon civarına yükseldiğini, 17 milyar dolarlık döviz getirisi sağladığını anlattı. Turagay, ASELSAN'ın 81 ülkeye ihracat yaptığını, geçen yıl ihracat tutarının 400 milyon doları aştığını belirterek, "Son 5 yılda 671 ürünü yerlileştirmiş durumda. Bunlar az başarılar değil" şeklinde konuştu.