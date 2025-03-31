Türklerin en çok konut aldığı iki ülke belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Türkiye’deki yerleşiklerin yurt dışından yaptığı gayrimenkul alımı için ödediği tutar 2024’te bir önceki yıla göre yüzde 20,5 artarak 2 milyar 513 milyon dolara ulaştı.





Bu rakam yeni yılın ilk ayında ise 144 milyon dolar olarak gerçekleşti.





"ALTIN VİZE AMAÇLI ALIMLAR ARTTI"

Türklerin yurt dışında en çok hangi ülkelerden alım yaptığına ilişkin açıklamalarda bulunan uzmanlar, alımlardaki artışın altın vize programından kaynaklı olduğuna dikkat çekti.





Gayrimenkul Hizmet İhracatçıları Derneği (GİGDER) Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Tekçe, 5-10 yıl önce yurt dışından yıllık gayrimenkul alım tutarının 130 milyon dolar seviyelerinde olduğunu anımsatarak, bu rakamın katlanarak arttığını söyledi.





"250 BİN EURO YATIRIMLA, AVRUPA KAPISI AÇILIYOR"

Gayrimenkul harcamalarının nedenlerine işaret eden Tekçe, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yurt dışında konut almanın birinci nedeni özgürce seyahat etmek isteyenlerin altın vize (golden visa) almak istemesi. Türklerin yurt dışındaki gayrimenkul yatırımlarında Dubai ve Yunanistan öne çıkıyor. Yunanistan'ın tercih edilmesinin en önemli sebebi 250 bin euro yatırımla alıcıya tüm Avrupa ülkelerinin kapısının açılması.





Politika gereği vize programlarını sırayla yatırım ihtiyacı olan ülkelere yönlendiriyorlar. Mesela İspanya ve Portekiz de tercih ediliyordu ancak şu an vize programlarını kapatıldı ve onların yerine Macaristan 250 bin euro karşılığında altın vize programlarını başlattı.”





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