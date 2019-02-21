TÜSİAD’ın yeni Başkanı Kaslowski

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) 49. Genel Kurulu dün yapıldı. Yüksek İstişare Konseyi Başkanlığı’na yeniden Tuncay Özilhan seçildi. TÜSİAD’ın yeni başkanı Organik Kimya’nın CEO’su Simone Kaslowski oldu. Derneğin yeni yönetimi ikinci kuşak işadamlarından oluştu. Görevi Erol Bilecik’ten devralan Kaslowski, teşekkür konuşmasında Türkiye’nin potansiyeline dikkat çekti.

YENİLİKÇİ İNSAN GÜCÜ ÇAĞIN EN BÜYÜK HAZİNESİ

Kaslowski, “Küresel finansmanın azaldığı bir dönemde her ülke kendi potansiyeline daha sıkı sarılıyor. Ülkemiz ne mutlu ki bu çağın esas sürükleyicileri olan insan ve yenilikçi fikir kaynakları açısından çok büyük olanaklara sahip. Bu çağda her bir satırını emekle, kararlılıkla, başarıyla işleyeceğimiz yepyeni bir Türkiye hikayesi yazalım. AB entegrasyon sürecinde, Gümrük Birliği anlaşmasının modernizasyonu, iş birliği ve karşılıklı objektif bakışın sağlanması ülkemiz ve AB’yi küresel rekabet düzeninde hızla yükseltecektir” dedi. Özilhan ise tarıma vurgu yaparak “Tarımı ihmal eden ülkeler geleceklerini tehlikeye atar. Biz ihmal etmeyelim” dedi. Özilhan, yeni Cumhurbaşkanlığı modelinde merkezi karar alma ve uygulamanın eskisine oranla çok kuvvetli bir hale geldiğine de vurgu yaptı.

BÜYÜME ÖNGÖRÜSÜ YÜZDE 1

2019 görünüm raporu da paylaşıldı. Raporda, Türkiye ekonomisinin yüzde 1 büyüyeceği tahmin edildi. Yeni Ekonomi Programı’nda ise Türkiye’nin bu yılki büyüme hedefi % 2,3 olarak duyurulmuştu. Enflasyonun % 16,2, işsizliğin %12,5 düzeyinde gerçekleşeceği tahmin edilen raporda, ihracatın 173 milyar dolar, cari işlemler açığının GSYH’a oranının da % eksi 2,5 olmasının beklendiği kaydedildi.

Bizler eli taşın altında olanlarız

Toplantıda başkan olarak son konuşmasını gerçekleştiren Erol Bilecik ise her vedanın bir başlangıç olduğunu söyledi. Bilecek, “Türkiye, makro düzeydeki yeni güç dağılımında coğrafyamızın da desteğiyle önemli bir ülke olma konumunu koruyacak. Bizler, elini taşın altına koyanlar değil, eli zaten taşın altında olanlarız. Bu ülkeye yatırım yapan, üretim yapan, istihdam sağlayan, risk alan iş insanları olarak bu ülkenin geleceği için canla başla çalışıyoruz. Böyle bir derneğin başkanlığını üstlenmek, benim için bir onur oldu. Hepimizin Atatürk’e ve Cumhuriyet’e minnet borcu var. Bir ülkenin küresel dünyada güçlü olabilmesi için dünyayla bağlantısının güçlü olması gerekiyor” dedi. Konuşmasının ardından Erol Bilecik’e teşekkür plaketi verildi. Genel kurul toplantısında kurucular da unutulmadı. TÜSİAD kurucu kuşaktan Osman Boyner, Nihat Gökyiğit, Demir Karamancı ve Selçuk Yaşar’a TÜSİAD’a katkıları için teşekkür töreni düzenlendi.

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