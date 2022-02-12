Ekonomi Üç boyutlu tapu-kadastro
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Üç boyutlu tapu-kadastro

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, üç boyutlu tapu-kadastro bilgilerini akıllı şehirler gibi dijital ortama hazır hale getirdi. Projeyle üç boyutlu şehir modelleri, üç boyutlu kadastro ve tapu bilgileri, binaların mimari projeleri üç boyutlu hale getirilerek gayrimenkul değer bilgileri ve adres bilgileriyle birleştirildi.

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Yasemin Asan Yeni Şafak
Üç boyutlu tapu-kadastro
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 3 boyutlu tapu-kadastro bilgilerini sanal evren Metaverse ve akıllı şehirler gibi dijital ortama hazır hale getiriyor. 3 Boyutlu Kadastro Projesi kapsamında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, daha önce uçaklardan aldığı görüntülerle kırk bin kilometre kare kentsel alanı olan Türkiye’nin şu ana kadar on bin kilometre kare üzerinde alanı yüksek detay yoğunluklu 3 boyutlu şehir modeli olarak görüntüledi.

DİJİTAL TEKNOLOJİYE HAZIR

  • Proje çerçevesinde 3 boyutlu şehir modelleri, 3 boyutlu kadastro ve tapu bilgileri, binaların mimari projeleri 3 boyutlu hale getirilerek gayrimenkul değer bilgileri ve adres bilgileri ile birleştirildi. Entegre edilen veriler ile Türkiye, dijital teknolojilerle, akıllı şehirler ortamına hazır hale geliyor.

METAVERSE ÇALIŞTAYI

Son dönemin gözde teknolojisi Metaverse, Türkiye’de büyük bir ilgi görüyor. Sanal evrende 25 bin kişiye arsa satıldığı ifade ediliyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, önümüzdeki günlerde akademisyenler ve uzmanların katılacağı Metaverse ile ilgili çalıştay düzenlemeye hazırlanıyor. Çalıştayda sanal evrenin bütün yönleriyle ele alınması bekleniyor.

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Pilot bölge Amasya çalışması tamamlandı

  • Pilot bölge olarak seçilen Amasya’da uygulanıp tamamlanan pilot proje ile 3 boyutlu şehir modelleri, 3 boyutlu kadastro ve tapu bilgileri, binaların 3 boyutlu mimari projeleri, gayrimenkul değer bilgileri ve adres bilgileri ile birleştirildi. Amasya Metaverse ortamında sunuma hazır hale geldi. Bu veriler akıllı şehirlerin, gayrimenkul pazarlama, kentsel dönüşüm, şehir planlama, gayrimenkul sigorta, afet yönetimi, 3 boyutlu oyun sektörü gibi alanların da temel teknolojik altlığını oluşturacak. Çalışma diğer illere yönelik sürüyor.

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