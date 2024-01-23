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Ekonomi

Üç haftada 40 bin kayıtlı yeni çiftçi

Tarımsal desteklerden yararlanmak ve üretim alanlarını ekonomiye kazandırmak için intikali yapılmayan arazilerin Çiftçi Kayıt Sistemi’ne dahil edilmesini hedefleyen düzenleme amacına ulaştı. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne başvuran üretici sayısı bu yılın ilk ayında 40 binden fazla arttı. Böylece toplam kayıtlı çiftçi sayısı 2 milyon 288 bin 862'ye çıktı.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 - 23/01/2024 Salı
Güncelleme: 02:38 - 23/01/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Tarım ve Orman Bakanlığı, geçtiğimiz ay arazisinde üretim yapan ancak teknik engeller sebebiyle Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) dahil olamayan üreticilerin önünü açmıştı. Tarımsal desteklerden yararlanmak ve üretim alanlarını ekonomi kazandırmak için hayata geçirilen uygulama amacına ulaştı. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne başvuran üretici sayısı bu yılın ilk ayında 40 binden fazla arttı. Böylece toplam kayıtlı çiftçi sayısı 2 milyon 288 bin 862'ye çıktı.

ÜRÜN FİYATLARINI AŞAĞI ÇEKECEK

Eylül ayında yağlı tohumlar ve hububat ile başlayacak olan üretim planlaması sisteminden önce tarımsal kayıtlılığın artırılması hedefleniyor. Kayıtlı arazilerin artmasıyla birlikte tarımda üretim planlaması en doğru şekilde yapılabilecek. Ayrıca ÇKS’ye kaydını hukuki altyapı sorunları sebebiyle yaptıramayan çiftçiler için yeni çözüm yolları aranacak. Bu sayede arztalep dengesi daha rahat kurulacak ve ürün fiyatlarında oynaklıklar azalacak.

TAPU BÖLÜNSE DE DESTEK AZALMIYOR

Yapılan düzenlemeyle hisseye isabet eden alanların bölünmesi durumunda dahi mirasçının tarımsal desteklerden faydalanması sağlanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri yapılan incelemelerle arazinin belli bölümüne ya da tamamına ekim biçim işleri yapan çiftçinin desteklerden faydalandırılması için çaba gösteriyor. Arazide pay sahibi çiftçi ekme ve biçme işlemlerini yaptığı sürece tüm destekleri tek başına alabilecek.



#tarım
#çiftçi
#ekonomi
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