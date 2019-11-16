Üç sektörde yatırımla büyüyecek

Türkiye’nin en büyük yatırımlarından İstanbul Havalimanı’ndaki başarı, projenin yüklenicisi firmalara yeni yatırım kapıları aralıyor. Dünyanın farklı coğrafyalarından havalimanı projeleri başta olmak üzere teklifler alan Kalyon Holding, ilk yurt dışı ofisini Bükreş’te açtı. Altyapı, enerji ve gayrimenkul sektörlerinde yapacağı yeni yatırımlarla küresel marka olmayı hedefleyen Grup, 2020’yi ‘Küresel Marka Yılı’ ilan etti. Kalyon Holding Yönetim Kurulu üyeleri Haluk Kalyoncu ve Mehmet Kalyoncu ile grubun yeni dönem hedeflerini konuştuk.

İSTANBUL MERKEZLİ OLMAK BÜYÜK ŞANS

İstanbul merkezli olmanın küreselleşmek için büyük avantaj sağladığını belirten Mehmet Kalyoncu, “Üç saatte 60’ın üzerinde başkente ulaşabiliyorsunuz. Bir yanda Türkiye’deki dev yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Diğer yandan da Kalyon Holding’i bir dünya şirketi haline getirmek için çalışıyoruz. Bu kapsamda da attığımız ciddi adımlar var. Ekonomik büyüklük olarak, hedef coğrafyalarda da Türkiye’de geldiğimiz noktaya ulaşmak istiyoruz” diye konuştu.

DÜNYANIN HER YERİNDEN DAVET ALIYORUZ

Yurt dışındaki yeni havalimanı projeleri üzerinde çalıştıklarını anlatan Mehmet Kalyoncu, “Peru, Katar, Arnavutluk, Hollanda gibi ülkelerde teklif ve ihale süreçlerimiz oldu ve olmaya da devam ediyor. Türk firmaları altyapı geliştirmede o kadar iyi ki, her gittiğimiz yerde başka bir Türk firmasıyla karşılaşıyor, rekabet ediyoruz. Şu ana kadar gördüğümüz en sakin yer Güney Amerika oldu. Peru’da Chinchero Havalimanı ihalesine girdik. Orada teklif veren tek Türk firması bizdik. Türkiye’de bitirdiğimiz önemli projeler dünyada ciddi anlamda önümüzü açıyor. Devlet Başkanı, Başbakan ve Bakan seviyesinde görüşme davetleri alıyoruz, bu da bizim için gurur verici” dedi.

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Bükreş’teki ofisleri üzerinden Balkanlar, Doğu Avrupa ve Kıta Avrupası’ndaki işleri takip ettiklerini belirten Mehmet Kalyoncu, yurtdışı ilk ofisin neden Romanya’da açıldığıyla ilgili soru üzerine şu bilgileri paylaştı: “Romanya’da halihazırda karayolu, doğalgaz yatırımı gibi teklif verdiğimiz birtakım işler vardı. Ayrıca TANAP’ın Eskişehir’den Yunanistan’a kadarki inşaatını Kalyon Holding olarak biz yapmıştık. Bu deneyimimizi şimdi hattın devamında da tekrarlamak istiyoruz. Romanya, Balkanların en gelişmiş ülkelerinden biri. Orada kendimizi daha iyi hissettik. Bir de Rumenler de Türkiye’ye çok iyi bakıyor.”

TOSYALI İLE BİRLİKTE TRANSGAZ İHALESİNE GİRDİ

TANAP’ın Romanya ayağıyla ilgili ihaleye Tosyalı Holding ile birlikte teklif verdiklerini söyleyen Mehmet Kalyoncu, “Bu ihale Transgaz’ın ihalesi. Boruyu Tosyalı fiyatladı, işçiliği ise biz fiyatladık” bilgisini de aktardı. Balkanlarda metrobüs projeleri üzerinde çalıştıkları bilgisini veren Mehmet Kalyoncu, “Romanya, Sırbistan, Arnavutluk ve şimdi de Üsküp’te bir metrobüs projesi üstünde çalışıyoruz. Katar, Kuveyt ve Güney Amerika aktif bir şekilde proje geliştirdiğimiz ülkeler arasında” diye konuştu.

Kağıthane-Havalimanı metrosu 2020’de hazır

İstanbul Havalimanı metrosuyla ilgili de konuşan Mehmet Kalyoncu, “Metro, AYGM tarafından yapılıyor. Günlük ilerlemede 65 metre ile dünya rekoru kırdı. 2020’nin son çeyreğinde Kağıthane’den havalimanına giden kısım açılacak. 2021’de de Gayrettepe’den İstanbul Havalimanı’na giden bölüm hizmette olacak” dedi

Enerjide ithalatın önüne geçecek

Cemal Kalyoncu (orta)

Kalyon Holding’in 2020 gündemi için öne çıkan başlıklardan biri de enerji. Enerji işlerinin başında bulunan Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Kalyoncu, bu konuda hayli iddialı konuştu: Dünyada yenilenebilir enerjide en geniş portföye sahip gruplardan biri olmayı hedefliyoruz. Ankara’da kuracakları yerli güneş enerjisi fotovoltaik panel üretim fabrikasını Haziran 2020’’de açmayı planladıklarını belirten Haluk Kalyoncu, “Bu fabrika için Türkiye’ye bir teknoloji transferi yapıyoruz. Çin’in en büyük devlet şirketlerinden Çin Elektronik Teknolojisi Grubu (CETC) ile anlaşma imzaladık. 6 ay içerisinde CTEC firması bu fabrikanın kurulumuyla ilgili bize teknoloji transferini getirecek.”

150 MİLYON DOLARLIK İTHALATTAN KURTARACAK

Konya-Karapınar’da kuracakları güneş enerjisi santralinin da 2020’de yatırımına başlayacaklarını söyleyen Haluk Kalyoncu, şunları kaydetti: “Her iki proje için toplam 1,5 milyar dolarlık yatırım planladık. Bu santral, yıllık 2 milyar 600 bin kilowatt/saat enerji üretecek. Yani yıllık yaklaşık 250 milyon dolarlık bir enerji üretiminden söz ediyoruz. Böylece ülke ekonomisini, yıllık 150 milyon dolarlık bir enerji ithalatından korumuş olacağız.”

YAKLAŞIK 2 BİN KİŞİLİK NİTELİKLİ İSTİHDAM

Rüzgar enerjisi alanında da ciddi bir yatırımın içinde olduklarını aktaran Haluk Kalyoncu özetle şu noktaların altını çizdi: “Rüzgâr enerjisiyle ilgili olarak, 700 megavat Trakya’da ve 300 megavat Anadolu’da olmak üzere toplam 1.000 megavat rüzgâr enerjisi santral yatırımımız sürüyor. Kullanılacak ekipmanların yerlilik oranı da yüzde 60-70 seviyesinde olacak. Yüksek teknoloji üretip geliştireceğiz. Bu yatırımlarımızla 2 bin civarında yüksek nitelikli mühendis ve teknisyen istihdamı yapacağız.”

Lazard’la Mandate’i neden iptal etti?

Haluk Kalyoncu ve Mehmet Kalyoncu

İGA'nın İstanbul Havalimanı'yla ilgili ABD’li yatırım bankası Lazard’la yaptığı anlaşma ile ilgili spekülasyonlara gönderme yapan Mehmet Kalyoncu, “İstanbul Havalimanı dünyanın gıptayla izlediği bir proje. Dönem dönem hisse almak isteyen kuruluşlar kapımızı çalıyordu. Muhatap olacakları bir kurum olarak biz de Lazard’ı yetkilendirmiştik. Fransızlar, Paris Charles de Gaulle’ü özelleştirmek istiyordu. Sarı yeleklilerin eylemleri Fransa’daki huzursuzluklar ortaya çıkınca Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bu planı öteledi. Paris De Gaulle’ü almaya niyetlenip de parasını kenara ayıran birçok kurum ortada kaldı. Tam o dönemde biz Lazard’a bu mandate’i verince hepsi İstanbul’a yöneldi. Baktık ki bu iş satış noktasına gidecek, Lazard’la olan yetkilendirme anlaşmasını iptal ettik. Olay bundan ibaret” dedi.

İGA'nın İstanbul Havalimanı'yla ilgili ABD’li yatırım bankası Lazard’la yaptığı anlaşma ile ilgili spekülasyonlara gönderme yapan Mehmet Kalyoncu, “İstanbul Havalimanı dünyanın gıptayla izlediği bir proje. Dönem dönem hisse almak isteyen kuruluşlar kapımızı çalıyordu. Muhatap olacakları bir kurum olarak biz de Lazard’ı yetkilendirmiştik. Fransızlar, Paris Charles de Gaulle’ü özelleştirmek istiyordu. Sarı yeleklilerin eylemleri Fransa’daki huzursuzluklar ortaya çıkınca Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bu planı öteledi. Paris De Gaulle’ü almaya niyetlenip de parasını kenara ayıran birçok kurum ortada kaldı. Tam o dönemde biz Lazard’a bu mandate’i verince hepsi İstanbul’a yöneldi. Baktık ki bu iş satış noktasına gidecek, Lazard’la olan yetkilendirme anlaşmasını iptal ettik. Olay bundan ibaret” dedi.

Daha az faiz ödemek için re finansman üzerinde çalışıyoruz

Geçtiğimiz haftalarda İstanbul Havalimanı ile ilgili yeni bir finansal gelişme yaşandı. “İGA borçlarını yapılandırıyor” şeklindeki başlıklara tepki gösteren Kalyoncu, “Bizim borcumuzu ödeme gibi bir sıkıntımız hiç olmadı. Artık proje bitmiş ve işletmeye geçmiş olduğu için risk bakış açısı farklı. Dünyada ekonomide faizlerin düşüşü gibi bir trend var. Bundan faydalanıp daha az faiz ödeyeceğimiz, finansman yükünü azaltacağımız bir finansman üzerine çalışıyoruz. Asya’dan, Çin’den bankalar ilgileniyor. 5 milyar Euro’ya kadar bir yetkilendirme yaptık. 3 milyar Euro ya da 4 milyar Euro da olabilir" ifadelerini kullandı.

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