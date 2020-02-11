Uçağa binecekler dikkat! Kural tanımaz yolcuya 2 bin 603 lira ceza

Kurumun "SHGM Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Hakkında Yönetmelikte Yer Alan İdari Para Cezalarının Yeniden Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, söz konusu yönetmelikte yer alan para cezaları yüzde 22,58'lik yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacak.

Araştırma ve soruşturmanın selametle yürütülmesini engelleyecek işler yapılması ve delillerin muhafazasının sağlanmaması, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından ön izin almadan ticari amaçla hava araçlarıyla yolcu veya yük taşıma faaliyetlerinde bulunulması, ruhsatsız hava araçlarıyla ticari faaliyette bulunulması, ücret karşılığında posta taşıma yükümlülüğünün yerine getirilmemesi, denetim için istenen bütün teknik ve ekonomik bilgileri verme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi, pilotlar ile hava aracının sevk ve idaresi bakımından gerekli personelin yeterlik belgesi almamaları halinde uygulanacak para cezası da 17 bin 361 lira olacak.

Türk sivil uçak siciline tescil edilen hava aracının, daha önce kayıtlı bulunduğu sicilden sildirilmemesi, ilgili belgelerin hava aracında bulundurulmaması ve zorunlu iniş yapıldığı takdirde pilotun durumu yetkililere bildirme, hava aracını, yolcuları ve yükü güvence altına alma yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde 10 bin 416 lira ceza uygulanacak.

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Hava aracında işlenen suç ve kabahatlerle ilgili gereken tedbirlerin alınmaması halinde 6 bin 76 lira para cezası verilecek.

Ruhsat örneğinin asılması ile uçuş tarifelerinin yürürlüğe konulmasına ilişkin kurallara uyulmaması halinde verilecek para cezası 2 bin 604 lira olacak. İşletme faaliyetlerinin ruhsatın şartlarına uygun yürütülmemesi halinde ise 10 bin 416 liralık idari para cezası kesilecek.

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Kabin ekibine hakarete 2 bin 603 lira ceza

SHGM'nin bakım kuruluşları, havacılık işletmeleri ve yer hizmeti kuruluşları gibi muhataplar için uygulayacağı diğer cezalar da tebliğde yer aldı.

Buna göre, maksimum yolcu miktarına uyulmadan kalkış yapılması gibi ihlallerde bulunan balon işletmelerine 17 bin 361 liraya kadar idari para cezası verilecek.

Kural tanımaz yolcuya verilecek idari para cezası ise 2 bin 603 lira olacak. Bu ceza, uyarılmasına rağmen taşınabilir elektronik cihazları çalıştırmaya devam eden, yerine oturmayan, emniyet kemerini takmayan, baş üstü dolabını kapatmayan, yolcular ya da kabin ekibiyle tartışmaya devam eden, kabin memurunun görevini yapmasını güç kullanarak engelleyen, hakaret eden, sözlü tacizi sürdüren, kabin ekibinin verdiği talimatları yerine getirmeyen ve bu şekilde uçuş kurallarını ihlal edenlere uygulanacak.

FOTOĞRAF 8 İstanbul Havalimanı’nın açılmasıyla 4 Nisan 2019’da sivil uçuşa kapatılan Atatürk Havalimanı apronunda bulunan uçuş ömrünü tamamlamış, hacizli ve hurda uçaklar çürümeye terk edilmişti. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından terk edilen uçakların sahipleri tarafından alınması için tanınan 30 günlük süre ağustos 2019 sonu itibariyle dolmuştu. Ekim 2019 tarihinde havalimanında 17 sahipsiz uçaktan 1 tanesinin sahibi başvuruda bulundu. Konma-konaklama ücretleri ile vergi borçları ödendikten sonra söz konusu uçak sahibine teslim edildi. Geri kalan 16 uçağın ise ihale süreci devam ediyor. Hurdaya ayrılan hava araçları için yapılacak değer tespit çalışmalarının ardından uçakların açık arttırma ile satışa çıkacak. İhale ile satılacak hava araçlarının üzerinde bulunan ipotek ve haciz bedeli de fiyata eklenecek. Satıştan itibaren 5 yıl içinde uçakların hak sahiplerinin müracaatları halinde ilgililerine iade edilecek. Bu süre zarfında herhangi bir müracaatın olmaması durumunda uçakların satışından alınan söz konusu bedel Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün kasasına girecek. Çürümeye terk edilen uçaklar havadan görüntülendi <br> <br> Havadan görüntülenen 12 atıl vaziyetteki uçağın birçoğunun dış gövdelerinin döküldüğü görülüyor. Uçakların kanat kısımlarında ise ciddi hasarlar göze çarpıyor. Uçakların camları ve motorları tamamen yerinden sökülmüş çürümeye terk edilmiş vaziyette bekliyor. Ancak içerisinde halen birçok elektronik aksam bulunuyor. İstanbul Yeni Havalimanı’nın açılmasıyla beraber Millet Bahçesi olması planlanan Atatürk Havalimanı yaklaşık 12 milyon m2 üzerine kurulu devasa arazisine, içerisinde bahçeler, kıraathaneler, atölyeler, yürüyüş ve bisiklet yollarının da yer alması bekleniyor. Mevcut alan içerisinde yıkılmayarak korunacak olan terminal binaları ise kongre ve fuar merkezine dönüştürülmesi bekleniyor. Hayalet uçakların sahipleri çıkmıyor Hayalet uçakların sahipleri çıkmıyor Hayalet uçakların sahipleri çıkmıyor Hayalet uçakların sahipleri çıkmıyor Sivil havacılığa kapatılan Atatürk Havalimanı apronunda bulunan uçuş ömrünü tamamlamış, hacizli ve hurda uçakların sahipleri çıkmıyor. İçlerinde Türk Havacılık envanterine giren tek Antonov An-12 tipi hava aracının da yer aldığı 12 uçağın son durumu havadan görüntülendi.

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