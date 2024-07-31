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Ekonomi

Uçak biletlerinde tavan fiyat değişti: İşte güncel rakamlar

İç hat uçak biletleri için tavan ücret, 1 Ağustos itibarıyla 3253 liradan 4003 liraya yükseltildi. Bu zam sonrasında, Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus da bilet fiyatlarını güncellenen tarifelere göre yeniden düzenledi.

14:34 - 31/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 14:36 - 31/07/2024 Çarşamba
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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
(SHGM) tarafından 2013 yılında yürürlüğe giren iç hat biletleri için belirlenen tavan fiyat, bu tarihten sonra ilk kez zamlandı.

Mevcut 3253 TL olan tavan fiyat, 1 Ağustos itibarıyla 4003 TL'ye yükseltildi.


Fiyatlar güncellendi


Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus Havayolları, yeni tavan fiyatını uçuş tarifelerine entegre etti. Buna göre, bir uçuşta satılan biletlerin %80’i 2503 TL olarak fiyatlandırılacak, kalan %20'lik kısım ise 4003 TL'den satışa sunulacak.




#İç hat
#bilet
#Türk hava yolları
#Pegasus
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