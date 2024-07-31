Uçak biletlerinde tavan fiyat değişti: İşte güncel rakamlar

(SHGM) tarafından 2013 yılında yürürlüğe giren iç hat biletleri için belirlenen tavan fiyat, bu tarihten sonra ilk kez zamlandı.

(SHGM) tarafından 2013 yılında yürürlüğe giren iç hat biletleri için belirlenen tavan fiyat, bu tarihten sonra ilk kez zamlandı.

Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus Havayolları, yeni tavan fiyatını uçuş tarifelerine entegre etti. Buna göre, bir uçuşta satılan biletlerin %80’i 2503 TL olarak fiyatlandırılacak, kalan %20'lik kısım ise 4003 TL'den satışa sunulacak.