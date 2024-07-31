Uçak biletlerinde tavan fiyat değişti: İşte güncel rakamlar

Arşiv
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
(SHGM) tarafından 2013 yılında yürürlüğe giren iç hat biletleri için belirlenen tavan fiyat, bu tarihten sonra ilk kez zamlandı.
Mevcut 3253 TL olan tavan fiyat, 1 Ağustos itibarıyla 4003 TL'ye yükseltildi.
Fiyatlar güncellendi
Fiyatlar güncellendi
Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus Havayolları, yeni tavan fiyatını uçuş tarifelerine entegre etti. Buna göre, bir uçuşta satılan biletlerin %80’i 2503 TL olarak fiyatlandırılacak, kalan %20'lik kısım ise 4003 TL'den satışa sunulacak.
#İç hat
#bilet
#Türk hava yolları
#Pegasus
31 dakika önce