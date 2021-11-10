Ücret yükselsin vergiler azalsın

Asgari ücretle çalışan milyonlarca vatandaş, önümüzdeki yıl için alacakları zammı merakla bekliyor. Bu konu; çalışanlar kadar işverenleri de yakından ilgilendiriyor. Asgari ücretin kaç olacağı ile ilgili tartışmalar sürerken, konuyu işveren cephesine de sorduk. Asgari ücretin çalışanların rahatlıkla geçimini sağlayacak ve yüzünü güldürecek bir rakam olması gerektiğini belirten iş dünyası temsilcisi sivil toplum kuruluşu başkanları, işverenin üzerindeki vergi yükünün hafifletilmesini de istiyor. İş insanları bunun için hem kamunun hem de işverenlerin elini taşın altına koyması çağrısında bulundu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç

ADIM ATMANIN TAM ZAMANI

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, iş dünyası olarak her daim refahın tabana yayıldığı bir büyüme modelinden yana olduklarını belirtti. Avdagiç, “Nitekim son süreçte tüm dünyayı saran ve hem üreticiyi, hem de tüketiciyi zorlayan fiyat artışlarına karşı birtakım önlemler alınması fayda getirecek. Bu noktada uzun zamandır dile getirilen ücretler üzerindeki vergi ve SGK primi yükünün azaltılması konusunda adım atmanın tam zamanı olabilir diye düşünüyoruz. Bu da çalışanların maaşlarında belirli bir iyileşme sağlayacak. Ayrıca gelir vergisi dilimlerinin enflasyon dikkate alınarak güncellenmesini önemli buluyoruz” dedi.

REKLAM

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran

ÇALIŞANLARIN REFAH SEVİYESİ KORUNMALI

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, çalışma ve iş hayatının paydaşları olarak çalışanların dünyanın gündemindeki enflasyon karşısında ezdirilmesini istemediklerini belirtti. Baran, “Ancak küresel enflasyon, hammadde ve girdi maliyetlerinde de artışa neden oldu ve bu artış iş dünyasını da etkiliyor. İşverenlerin üretimlerini, ticaretlerini, ihracatlarını sürdürebileceği, çalışanların da refah seviyelerini koruyabileceği bir tutar belirlenmeli” diye konuştu.

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç

DEVLETİMİZİN DESTEĞİNİ BEKLİYORUZ

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, “Çalışanlarımızın geçinebileceği bir asgari ücret olmasını istiyoruz. Bizim de taşıyabileceğimiz Türkiye’nin rekabetçiliğinin ölmeyeceği bir ücret olması gerekiyor. Aynı zamanda bu iş de, devletimizin de fedakârlık etmesi bize bu konuda destek vermesi lazım. Asgari ücret desteği, vergi ve SGK indirimleri olabilir. Bir de imalat sanayide çalışan arkadaşlara ekstra bir pozitif indirim istiyoruz” dedi.

REKLAM

CEBİMİZDEN ÇIKAN ÇALIŞANIN CEBİNE GİRMİYOR

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, asgari ücrete bakıldığında bin 500 lira civarında bir vergi yükü olduğunu belirterek, şunları kaydetti: “Bu para bizden çıkıyor ancak çalışanın cebine girmiyor. Biz işçiye diyelim ki 3 bin lira veriyoruz. Bize maliyeti 4 bin 500 lira. Asgari ücret üzerindeki vergi yüklerini azaltabilirsek, işçimizin eline daha fazla ücret geçer ve bize de çok fazla yük binmez. Burada iş birliği ile çözüm üretilmesi lazım.”

ÖLÇÜSÜZ BİR ARTIŞ SANAYİCİYE KÖTÜ YANSIR

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, mevcut asgari ücretle belirli bir yaşam kalitesini yakalamanın oldukça zor olduğunu ifade ederek, bunun bir de sanayiciye maliyetini iyi hesaplamak gerektiğini belirtti. Kaya, çok ölçüsüz bir artışın maliyetinin sanayiciye çok kötü yansıyacağını savundu.

REKLAM

İşveren de kamu da fedakâr olmalı

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, asgari ücretle çalışanların mutlaka satın alma gücünü koruyacak bir artış olması gerektiğinin altını çizdi. Öztürk, “Asgari ücretle çalışanların toplamda eline geçen ücret korunmalı. Asgari ücrette artış yapılırken kesinlikle İşverenler kadar kamunun da elini taşın altına koyması gerekiyor. Asgari ücret üzerindeki vergiler alınmasın” çağrısı yaptı.

Tersine göç için iyileşme şart

Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hayrettin Çelikten, geri kalmış ve gelişmekte olan şehirlerin tamamında işveren üzerindeki vergilerin kaldırılması gerektiğini söyledi. Çelikten, “Çankırı gibi gelişmekte olan teşvikli bölgelerdeki iller de asgari ücretin vergi yönünden desteklenip, ücretin yüksek tutulması lazım. Anadolu’daki yerlerin gelişmesi lazım. Tersine göç hedefimiz var. Başka illerdeki hemşerilerimizi geri döndürmek istiyoruz” dedi.

İyi bir ücret olsun isteriz

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, “Elbette çalışanların haklı menfaatlerini korumaya yönelik hükümetin atacağı adımları destekleriz. Ama bunu destekleme mutlaka hepimizin ortak mücadele alanı olan yüksek enflasyona karşı alınacak tedbirleri de içermesi gerekiyor” dedi.

HAYAT AK Partili Cahit Özkan'dan 'asgari ücret' açıklaması: Bugüne kadarki en yüksek zam olacak