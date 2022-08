Ukrayna'dan üç gemi daha bu sabah yola çıktı: 58 bin ton mısır taşıyorlar

Ukrayna’nın Çernomorsk Limanı’nda bekleyen mısır yüklü üç gemi daha bu sabah yola çıktı. Gemiler İstanbul’un kuzeyinde Müşterek Denetleme Timi tarafından denetime tabi tutulacak.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;

Ukrayna’nın Çernomorsk Limanı’nda bekleyen POLARNET isimli Türk bayraklı gemi de Karasu’ya gelmek üzere hareket etti. 12 bin ton mısır taşıyan gemi Karasu’ya varmadan önce İstanbul’un kuzeyinde Müşterek Denetleme Timi tarafından denetime tabi tutulacak.

13 bin ton mısır taşıyan ikinci gemi de Ukrayna’dan İngiltere’ye gitmek üzere Çernomorsk Limanı’ndan hareket etti. Malta bayraklı ROJEN isimli geminin seyri de Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından an be an takip ediliyor.

Ukrayna’dan İrlanda’ya gidecek olan ve 33 bin ton mısır taşıyan Panama bayraklı NAVISTAR isimli gemi Odessa Limanı’ndan hareket etti. Gemi İstanbul’un kuzeyinde Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetime tabi tutulacak.

