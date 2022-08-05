Ekonomi Ukraynadan üç gemi daha bu sabah yola çıktı 58 bin ton mısır taşıyorlar
DÜNYA EKONOMİSİ

Ukrayna'dan üç gemi daha bu sabah yola çıktı: 58 bin ton mısır taşıyorlar

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarından toplam 58 bin ton mısır taşıyan 3 geminin Türkiye, İngiltere ve İrlanda’ya gitmek üzere hareket ettiğini açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ukraynadan üç gemi daha bu sabah yola çıktı: 58 bin ton mısır taşıyorlar
Ukrayna limanlarından toplam 58 bin ton mısır taşıyan 3 gemi bu sabah yola çıktı.

Ukrayna’nın Çernomorsk Limanı’nda bekleyen mısır yüklü üç gemi daha bu sabah yola çıktı. Gemiler İstanbul’un kuzeyinde Müşterek Denetleme Timi tarafından denetime tabi tutulacak.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;

Ukrayna’nın Çernomorsk Limanı’nda bekleyen POLARNET isimli Türk bayraklı gemi de Karasu’ya gelmek üzere hareket etti. 12 bin ton mısır taşıyan gemi Karasu’ya varmadan önce İstanbul’un kuzeyinde Müşterek Denetleme Timi tarafından denetime tabi tutulacak.

13 bin ton mısır taşıyan ikinci gemi de Ukrayna’dan İngiltere’ye gitmek üzere Çernomorsk Limanı’ndan hareket etti. Malta bayraklı ROJEN isimli geminin seyri de Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından an be an takip ediliyor.

DHA

Ukrayna’dan İrlanda’ya gidecek olan ve 33 bin ton mısır taşıyan Panama bayraklı NAVISTAR isimli gemi Odessa Limanı’ndan hareket etti. Gemi İstanbul’un kuzeyinde Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetime tabi tutulacak.

Tahıl sevkiyatı için ikinci gemi yola çıkıyor: 10 kişilik ekip denetim yapıyor
FOTOĞRAF 14
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında yapılan tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamında Bandırma Limanı'ndan çıkan Fulmar S isimli bir gemi, tahıl almak üzere Ukrayna'ya doğru yola çıktı. Kaptanı Türk olan gemi, dün akşam saatlerinde Kilyos açıklarına demir attı.
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Bugün Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler temsilcilerinin bulunduğu 10 kişilik bir heyet saat 07.00'de denetim yapmak üzere Rumeli Feneri Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Limanı'na geldi.
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Buradan Gözcü 1 isimli bota binen heyet, tahıl almaya giden Fulmar S'ye doğru hareket etti.
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Yaklaşık 1 saat süren yolculuğun ardından heyetin gemiye ulaşması bekleniyor. Gemi çevresinde sahil güvenlik helikopterleri ve botları da güvenlik önlemi aldı.
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Gemide denetim yapacak heyete Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı temsilcileri ile Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden denetim uzmanları da eşlik etti.
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Müşterek Koordinasyon Merkezi temsilcilerinin Ukrayna'ya gidecek gemideki denetimi başladı
Title
Müşterek Koordinasyon Merkezi temsilcilerinin Ukrayna'ya gidecek gemideki denetimi başladı
Title
Müşterek Koordinasyon Merkezi temsilcilerinin Ukrayna'ya gidecek gemideki denetimi başladı
Title
Müşterek Koordinasyon Merkezi temsilcilerinin Ukrayna'ya gidecek gemideki denetimi başladı
Title
Müşterek Koordinasyon Merkezi temsilcilerinin Ukrayna'ya gidecek gemideki denetimi başladı
Title
Müşterek Koordinasyon Merkezi temsilcilerinin Ukrayna'ya gidecek gemideki denetimi başladı
Title
Müşterek Koordinasyon Merkezi temsilcilerinin Ukrayna'ya gidecek gemideki denetimi başladı
Title
Müşterek Koordinasyon Merkezi temsilcilerinin Ukrayna'ya gidecek gemideki denetimi başladı
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Tahıl sevkiyatı için ikinci gemi yola çıkıyor: 10 kişilik ekip denetim yapıyor
Tahıl anlaşması sevkiyatı çerçevesinde Bandırma Limanı'nda çıkan ve Ukrayna'nın Çornomorsk Limanı'na doğru yol alan Fulmar S isimli gemi dün gece Kilyos açıklarına demir attı. Gemide bu sabah 10 kişiden oluşan ekip denetim yapmaya başladı.
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