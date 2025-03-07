ULAK 5G altyapısını yenilemeyi hedefliyor

ULAK Haberleşme Genel Müdürü Ruşen Kömürcü, Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2025'te, 5G'nin öne çıktığını söyledi. "Öncelikli hedefimiz operatörlerdeki mevcut sahalarımızı 5G olarak yenilemek ve sonrasında onların yeni açtığı sahalarda da görev alabilmek” diyen Kömürcü, şunları söyledi: “ULAK Haberleşme, bugüne kadar Türkiye'de 3 bin 200'ün üzerinde baz istasyonu ile 4,5G'de hizmet vermekte. Bunların yarıya yakınında 3 ayrı ticari operatör de görev yapıyor. Öncelikli hedefimiz, operatörlerdeki mevcut sahalarımızı 5G olarak yenilemek ve sonrasında onların yeni açtığı sahalarda da görev alabilmek. Bunun için her 3 ticari operatörle görüşmelerimiz devam ediyor.”