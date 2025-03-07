ULAK 5G altyapısını yenilemeyi hedefliyor

ULAK Haberleşme, 5G’ye odaklandı. Genel Müdür Ruşen Kömürcü, "ULAK bugüne kadar Türkiye'de 3 bin 200'ün üzerinde baz istasyonuyla 4,5G'de hizmet vermekte. Öncelikli hedefimiz operatörlerdeki mevcut sahalarımızı 5G olarak yenilemek" dedi.
ULAK Haberleşme Genel Müdürü Ruşen Kömürcü, Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2025'te, 5G'nin öne çıktığını söyledi. "Öncelikli hedefimiz operatörlerdeki mevcut sahalarımızı 5G olarak yenilemek ve sonrasında onların yeni açtığı sahalarda da görev alabilmek” diyen Kömürcü, şunları söyledi: “ULAK Haberleşme, bugüne kadar Türkiye'de 3 bin 200'ün üzerinde baz istasyonu ile 4,5G'de hizmet vermekte. Bunların yarıya yakınında 3 ayrı ticari operatör de görev yapıyor. Öncelikli hedefimiz, operatörlerdeki mevcut sahalarımızı 5G olarak yenilemek ve sonrasında onların yeni açtığı sahalarda da görev alabilmek. Bunun için her 3 ticari operatörle görüşmelerimiz devam ediyor.”
PIVATE 5G İLE YERLİ CÖZÜM
Kömürcü, ‘Private 5G’ denilen özel ağlar konusuna da değindi. 5G'nin fabrikalarda, endüstriyel bölgelerde, teknoparklarda ve maden alanlarında kullanımına ilişkin çözüm önerilerini endüstriyel paydaşlara ilettiklerini aktaran Kömürcü, söz konusu alanlarda, yerli milli çözümlerle öne çıkmaya çalıştıklarını kaydetti.