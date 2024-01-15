Ülkelerin satın alma gücü sıralaması belli oldu: 3.8 trilyon dolarlık ekonomiye doğru

Türkiye 2000 yılında satın alma gücü paritesine göre Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’da (GSYİH) dünyada 18’inci iken, 2024’te 3,8 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaşarak 11’inci sıradaki yerini koruyacak. Uluslararası Para Fonu’nun (IMF), ülkelerin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla büyüklüklerini dikkate alarak yaptığı satın alma gücü paritesi hesaplamalarına bakıldığında Çin, ABD ve Hindistan ilk üçte bulunuyor.
ÇİN ZİRVEDE YER ALIYOR
Çin’in 32,89 trilyon dolarlık satın alma gücü paritesi ile ABD’yi geride bırakarak zirveye yerleştiği görülüyor. Satın alma gücü sıralamasında 26,94 trilyon dolarla ABD’nin ikinci, 13,11 trilyon dolarla Hindistan’ın üçüncü sırada olacağı tahmin ediliyor. Yapılan araştırmada; 6,46 trilyon dolarla Japonya’nın dördüncü, 5,55 trilyon dolarla Almanya’nın beşinci sırada olması bekleniyor.
TÜRKİYE 11’İNCİ SIRADA
Türkiye’nin satın alma gücü paritesine göre GSYİH sıralaması incelendiğinde ise 1980’de 19, 1985 ile 1990’da 16 ve 1985’te 18 idi. 2000’den 2010 yılına kadar söz konusu sıralama değişmedi ve Türkiye hep 18’inci oldu. Türkiye 2011’de 16. sıraya yükselirken, 2012’de 15’inciliğe, 2013’te 14’üncülüğe ve 2014’te ise 13’üncülüğe yerleşti. 2019’a kadar 13’üncü sıradaki yerini koruyan Türkiye’nin satın alma gücü paritesine göre GSYİH büyüklüğü 2020, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında ise 11’incilikte kalmaya devam etti. IMF tahminlerine göre Türkiye 2024 sonunda da 3,8 trilyon dolarlık büyüklüğe çıkarak 11’inci sıradaki yerinde kalacak. Satın alma gücü paritesine göre diğer ülkeler ele alındığında 2024 yılında Rusya’nın 5,05 trilyon dolar, Endonezya’nın, 4,3 trilyon dolar, Brezilya’nın 4,01 trilyon dolar, İngiltere’nin 3,87 trilyon dolar, Fransa’nın, 3,86 trilyon dolar, Meksika’nın 3,27 trilyon dolar, İtalya’nın, 3,19 trilyon dolar, Güney Kore’nin 2,92 trilyon dolar ve İspanya’nın 2,41 trilyon dolar GSYİH büyüklüğüne sahip olacağı öngörülüyor.
GSYİH 20 yılda yüzde 250 büyüdü
IMF ülkelerin 2000 ile 2020 yılları arasında oransal olarak GSYİH büyümesi hesaplamalarına da yer verdi. Rapora göre; Türkiye’nin GSYİH büyümesi 20 yılda yüzde 250 oranında gerçekleşti. Yine, Çin yüzde bin 266 oranında GSYİH büyümesi ile birinci sıraya yerleşti. 2000 ile 2020 yılları arasında GSYİH büyümesi bakımından yüzde 466 ile Rusya ikinci, yüzde 440 ile Hindistan üçüncü, yüzde 316 ile Brezilya dördüncü, yüzde 300 ile Suudi Arabistan beşinci oldu. 2000 ile 2020 yılları arasında yüzde 250 ile aynı oranda GSYİH büyümesi sergileyen Avustralya ve Türkiye listede altıncı sırayı paylaştı.