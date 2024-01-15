Ülkelerin satın alma gücü sıralaması belli oldu: 3.8 trilyon dolarlık ekonomiye doğru

Türkiye’nin satın alma gücü paritesine göre GSYİH sıralaması incelendiğinde ise 1980’de 19, 1985 ile 1990’da 16 ve 1985’te 18 idi. 2000’den 2010 yılına kadar söz konusu sıralama değişmedi ve Türkiye hep 18’inci oldu. Türkiye 2011’de 16. sıraya yükselirken, 2012’de 15’inciliğe, 2013’te 14’üncülüğe ve 2014’te ise 13’üncülüğe yerleşti. 2019’a kadar 13’üncü sıradaki yerini koruyan Türkiye’nin satın alma gücü paritesine göre GSYİH büyüklüğü 2020, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında ise 11’incilikte kalmaya devam etti. IMF tahminlerine göre Türkiye 2024 sonunda da 3,8 trilyon dolarlık büyüklüğe çıkarak 11’inci sıradaki yerinde kalacak. Satın alma gücü paritesine göre diğer ülkeler ele alındığında 2024 yılında Rusya’nın 5,05 trilyon dolar, Endonezya’nın, 4,3 trilyon dolar, Brezilya’nın 4,01 trilyon dolar, İngiltere’nin 3,87 trilyon dolar, Fransa’nın, 3,86 trilyon dolar, Meksika’nın 3,27 trilyon dolar, İtalya’nın, 3,19 trilyon dolar, Güney Kore’nin 2,92 trilyon dolar ve İspanya’nın 2,41 trilyon dolar GSYİH büyüklüğüne sahip olacağı öngörülüyor.