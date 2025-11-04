Ülker Bisküvi EBRD ile yeni kredi anlaşması imzaladı

Türkiye’nin lider gıda şirketi Ülker Bisküvi, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 75 milyon Euro tutarında, 5 yıl vadeli, vadede ana para ödemeli yeni bir kredi anlaşmasına imza attı. Bu kredi, 2023 yılında sağlanan ve 2026 vadeli mevcut kredinin refinansmanında kullanılacak.