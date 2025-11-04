Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Ülker Bisküvi EBRD ile yeni kredi anlaşması imzaladı

Ülker Bisküvi EBRD ile yeni kredi anlaşması imzaladı

11:184/11/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Yeni kredi, aynı zamanda Ülker’in daha güçlü çevresel hedeflere ulaşmasına katkı sağlamayı hedefliyor.
Yeni kredi, aynı zamanda Ülker’in daha güçlü çevresel hedeflere ulaşmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

Ülker Bisküvi, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 75 milyon avro tutarında 5 yıl vadeli yeni kredi anlaşması imzaladı.

Türkiye’nin lider gıda şirketi Ülker Bisküvi, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 75 milyon Euro tutarında, 5 yıl vadeli, vadede ana para ödemeli yeni bir kredi anlaşmasına imza attı. Bu kredi, 2023 yılında sağlanan ve 2026 vadeli mevcut kredinin refinansmanında kullanılacak.

Yeni kredi, aynı zamanda Ülker’in daha güçlü çevresel hedeflere ulaşmasına katkı sağlamayı hedefliyor.



#Ülker
#Ülker Bisküvi
#Yıldız Holding
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 81 ilde 500 bin yeni konut kampanyası başvuru şartları neler, kimler faydalanabilecek?