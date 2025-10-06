Ülker Bisküvi’ye 5 yıl vadeli 250 milyon ABD doları sendikasyon kredisi

“İmzaladığımız uzun vadeli sendikasyon kredisi anlaşmamızı, Ülker Bisküvi’nin istikrarlı büyüme stratejisinin ve uluslararası finans kuruluşlarıyla kurduğu güçlü ilişkinin bir yansıması olarak kabul ediyoruz. Bu uzun vadeli anlaşmanın hem ülkemiz hem de şirketimiz için önemli bir güven göstergesi olduğuna inanıyoruz. Bu işlem, ülkemizde son 5 yılda özel bir şirket tarafından gerçekleştirilen ilk 5 yıl vadeli, vadede ana para ödemeli sendikasyon kredisi olma özelliğini taşıyor. Kredi ihtiyacımızın iki katından fazla talep aldık ve ABD, Avrupa, Orta Doğu ve Asya’dan 11 bankanın katılımıyla, güçlü bir konsorsiyum oluşturduk. Ülker’in güçlü finansal göstergeleri ve ülkemizin iyileşen kredi koşulları sayesinde aldığımız krediyle ciddi bir maliyet avantajı sağladık.