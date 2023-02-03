Uluslararası Genç İş Adamları Kongresi 2023 'Başlangıcın Sonu' mottosuyla 23 Şubat'ta gerçekleştirilecek

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Yunus Furkan Akbal
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) bünyesinde, geleceğin iş dünyasının olgunlaşmasına yönelik adımlar atan Genç MÜSİAD, 23 Şubat’ta gerçekleştirilecek UGİK'23 için MÜSİAD Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Alanında isim yapmış yerli ve yabancı birçok iş insanı, bürokrat, akademi ve kamunun üst düzey temsilcisinin katılımıyla gerçekleşecek UGİK'23 öncesinde düzenlenen toplantıda zirvenin hedefleri, kapsamı hakkında ayrıntılı bilgiler verildi.
Toplantıda konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, UGİK'23'ün Türkiye ekonomisine ciddi katkılar sunmasını temenni ettiklerini belirtti. Genç MÜSİAD'ın, MÜSİAD bünyesinde iş insanı ruhuna sahip, gelişmeyi hedefleyen ve iş dünyasında bir üst lige çıkmayı amaçlayan gençlerin oluşturduğu bir çalışma platformu olduğunu dile getiren Asmalı, "Genç MÜSİAD, iş dünyasında birliği gerçekleştirmek düşüncesiyle 2002 yılında yola çıktı ve en önemli zenginliğimiz olan gençliğimize hizmet etmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Esasında MÜSİAD bir gençlik hareketi. Zira 33 sene önce inanmış gençler tarafından kurulan MÜSİAD için bugün de dün olduğu gibi genç iş insanlarının teşebbüs kabiliyetleri ve girişim cesaretleri en önemli konu." ifadelerini kullandı.
Asmalı, MÜSİAD'ın uluslararası arenada toplam 165 şube ve irtibat noktasına ulaştığını, 13 binin üzerindeki üyesi ve 60 bine yakın firmasıyla uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirtti.
UGİK'e bugüne kadar 70'den fazla ülkeden 5 bin 500 kişinin katıldığını kaydeden Asmalı, bu sene kongreye bin 500'den fazla genç iş insanının katılımını beklediklerini söyledi
Mahmut Asmalı, Genç MÜSİAD'ın, uluslararası çalışmalarıyla ticari diplomasiye ciddi katkılarda bulunduğuna dikkati çekerek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
Genç MÜSİAD Başkanı Yunus Furkan Akbal ise konuşmasında, "Genç MÜSİAD olarak Türkiye ve toplumumuz için tüm gayretimizle çalışma yolunda 'Biz de varız' diyeli neredeyse çeyrek asır oldu. Biz bugün Türkiye'de 57, dünya da ise 32 temsilciliği ile günden güne teşkilat yapılanmasını artıran küresel bir gençlik platformu haline geldik." ifadelerini kullandı.
Yenilikçi, fikirlere açık, inovatif adımlar atarak bugünün teknolojisini yakından takip eden aynı zamanda da geleceğe yön verecek çalışmalar yapan global bir gençlik platformu olmanın gururunu yaşadıklarını belirten Akbal şunları kaydetti:
Akbal, Genç MÜSİAD'ın UGİK ile küresel iş dünyası ekosisteminin paydaşlarına yeniliklere entegrasyon sağlama, faaliyet gösterdikleri alanda liderlik iç görüsü geliştirmeye yönelik çalışmalar yürüttüğünü belirterek, "Hedefimiz iş dünyasını yeni bir aşamaya ulaştırmak. Programımız bu yönden ilham veren ve iş dünyasını yeniliklerle buluşturan bir strateji lansmanı niteliğini taşıyor." ifadesini kullandı.
İş dünyasını aşamalara göre kategorize ettiklerini vurgulayan Akbal, aşamalara ilişkin şu bilgileri paylaştı:
Akbal zirvenin detayına ilişkin olarak, "Programımızın konseptini yansıtacak girişimcilik tünelinde katılımcıların ne kadar girişimci ruhlu olduklarını bu yapacağımız çeşitli testler ile deneyimleyerek anlamaları sağlayacağız. Kasanın anahtarı nerede etkinliğiyle katılımcıların alana yerleştirilen kilitli kasayı açacak doğru anahtarı bulmalarını isteyeceğiz. 180 derece hatıra fotoğraf alanı ve marka oluşturma alanları gibi birbirinden farklı daha pek çok deneyim alanıyla katılımcılarımızı bekliyor olacağız." değerlendirmesinde bulundu.