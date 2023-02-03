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Ekonomi

Uluslararası Genç İş Adamları Kongresi 2023 'Başlangıcın Sonu' mottosuyla 23 Şubat'ta gerçekleştirilecek

Genç MÜSİAD, 2 yılda bir düzenlediği ve bu yıl 8'incisini yapacağı Uluslararası Genç İş Adamları Kongresi'ni (UGİK'23), “Başlangıcın Sonu” mottosuyla, 23 Şubat tarihinde İstanbul'da gerçekleştirecek.

10:49 . 3/02/2023 Cuma
AA
Yunus Furkan Akbal

Yunus Furkan Akbal

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) bünyesinde, geleceğin iş dünyasının olgunlaşmasına yönelik adımlar atan Genç MÜSİAD, 23 Şubat’ta gerçekleştirilecek UGİK'23 için MÜSİAD Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Alanında isim yapmış yerli ve yabancı birçok iş insanı, bürokrat, akademi ve kamunun üst düzey temsilcisinin katılımıyla gerçekleşecek UGİK'23 öncesinde düzenlenen toplantıda zirvenin hedefleri, kapsamı hakkında ayrıntılı bilgiler verildi.


Toplantıda konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, UGİK'23'ün Türkiye ekonomisine ciddi katkılar sunmasını temenni ettiklerini belirtti. Genç MÜSİAD'ın, MÜSİAD bünyesinde iş insanı ruhuna sahip, gelişmeyi hedefleyen ve iş dünyasında bir üst lige çıkmayı amaçlayan gençlerin oluşturduğu bir çalışma platformu olduğunu dile getiren Asmalı, "Genç MÜSİAD, iş dünyasında birliği gerçekleştirmek düşüncesiyle 2002 yılında yola çıktı ve en önemli zenginliğimiz olan gençliğimize hizmet etmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Esasında MÜSİAD bir gençlik hareketi. Zira 33 sene önce inanmış gençler tarafından kurulan MÜSİAD için bugün de dün olduğu gibi genç iş insanlarının teşebbüs kabiliyetleri ve girişim cesaretleri en önemli konu." ifadelerini kullandı.



"Bu yılki kongreye bin 500'ün üzerinde katılım bekliyoruz"


Asmalı, MÜSİAD'ın uluslararası arenada toplam 165 şube ve irtibat noktasına ulaştığını, 13 binin üzerindeki üyesi ve 60 bine yakın firmasıyla uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirtti.


UGİK'e bugüne kadar 70'den fazla ülkeden 5 bin 500 kişinin katıldığını kaydeden Asmalı, bu sene kongreye bin 500'den fazla genç iş insanının katılımını beklediklerini söyledi


Mahmut Asmalı, Genç MÜSİAD'ın, uluslararası çalışmalarıyla ticari diplomasiye ciddi katkılarda bulunduğuna dikkati çekerek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"UGİK de uluslararası yönüyle gittikçe büyüyen bir ticari diplomasi platformu olarak dikkat çekmektedir. Adeta bir kuluçka merkezi gibi çalışan ve yeni girişimcilere ilham kaynağı olan UGİK, yeni markaların doğacağı, çevre dostu ekonomi anlayışına öncelik verilen bir inisiyatif olarak da dikkat çekiyor. MÜSİAD’ın vizyonunu ve birikimini genç girişimcilere taşımak için her fırsatta üniversitelerle yeni iş birliği modelleri geliştirdiğimizi ve öğrenci kardeşlerimizle buluşmalara önem verdiğimizi ifade etmek isterim. En son Gebze ve Kayseri’de üniversiteli öğrenci kardeşlerimizle buluşarak tecrübelerimizi paylaştık, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuzu, ekonominin ve ticaretin dinamiklerini istişare ettik. Bu yıl MÜSİAD'ın üniversitelerle ve öğrencilerle etkileşimini artırmak ve güçlendirmek için ticari diplomasi atölyelerini de hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu sayede iş dünyamıza yeni girişimciler kazandırmayı ve özellikle bilgi üretimine odaklanmayı hedefliyoruz."



"Küresel bir gençlik platformu haline geldik"


Genç MÜSİAD Başkanı Yunus Furkan Akbal ise konuşmasında, "Genç MÜSİAD olarak Türkiye ve toplumumuz için tüm gayretimizle çalışma yolunda 'Biz de varız' diyeli neredeyse çeyrek asır oldu. Biz bugün Türkiye'de 57, dünya da ise 32 temsilciliği ile günden güne teşkilat yapılanmasını artıran küresel bir gençlik platformu haline geldik." ifadelerini kullandı.


Yenilikçi, fikirlere açık, inovatif adımlar atarak bugünün teknolojisini yakından takip eden aynı zamanda da geleceğe yön verecek çalışmalar yapan global bir gençlik platformu olmanın gururunu yaşadıklarını belirten Akbal şunları kaydetti:


"20 yılı aşkın süredir girişimcilik temelinde var olduğumuz iş dünyasında şu an bambaşka bir konumda yer alıyoruz. Öyle ki Çin, Azerbaycan, Portekiz, Fransa, Almanya gibi dünyanın pek çok farklı noktasında varız. Bizler Genç MÜSİAD olarak Anadolu’daki şirketlerin ikinci nesil temsilcilerinin uluslararası yatırımcılarla buluşmasını sağlıyoruz. Diğer yandan ticari kapasitesi istenilen seviyeye gelmemiş ülkelere, Genç MÜSİAD'ın know-how'ını aktarıyoruz. Bu alanda dünyada otorite konumuna gelmiş kurumlar arasında bulunuyoruz."

Akbal, Genç MÜSİAD'ın UGİK ile küresel iş dünyası ekosisteminin paydaşlarına yeniliklere entegrasyon sağlama, faaliyet gösterdikleri alanda liderlik iç görüsü geliştirmeye yönelik çalışmalar yürüttüğünü belirterek, "Hedefimiz iş dünyasını yeni bir aşamaya ulaştırmak. Programımız bu yönden ilham veren ve iş dünyasını yeniliklerle buluşturan bir strateji lansmanı niteliğini taşıyor." ifadesini kullandı.


"Artık yeni bir başlangıcın kapısını aralıyoruz"


İş dünyasını aşamalara göre kategorize ettiklerini vurgulayan Akbal, aşamalara ilişkin şu bilgileri paylaştı:


"Birinci aşamayı başlangıç olarak nitelendiriyoruz. İş dünyasına yönelik bir fikri olan ve buna inanan insanlar bir şekilde aksiyon alarak yola koyuluyorlar. İlk adımdan sonra fikri somut veriye dökebilmek, bunun için doğru maddi kaynakları temin edebilmek, network oluşturmak gibi kendi içinde aşamalara sahip bu yolda, birçok iş insanı serüvene veda ediyor ya da konfor alanının nihai menzil olduğunu düşünüyor. Yurt içi ve yurt dışındaki atılımların yüksek çoğunluğu bu aşamaya gelip, kapıyı geçmek bir yana dursun tıklatmaktan dahi imtina ediyor. Ve biz üçüncü ve son aşamada ise 'çık o kapıdan ve başla' diyoruz. Bu kapı, akılcı stratejilerin oluşturulduğu ve nihayetinde doğru marka olarak dünyaya açılmanın eşiğidir.

Ülkemizde fark edilemeyen birçok olanak olmasına rağmen, başarılı olmuş, yoluna devam edebilmiş veya potansiyelini dünyaya açmayı başarabilmiş marka sayımız potansiyelimizin çok uzağındadır. İş dünyası her daim gelişen, değişen dinamik bir süreçtir. Bu süreç, dünyaya açılma eşiğine kadar devam eden uzun bir yolla başlar. Ancak o yolun bitişi aslında yeni başlangıçlar için bir son niteliği taşımaktadır. İş dünyasında girişimciliğe dair söylenecek sözün, yapılacak tanımın kalmadığı bu dönem artık yeni bir başlangıcın yapılması gereken bir sonu temsil etmektedir. Bu yaklaşımla 23 Şubat'ta 8'incisini düzenleyeceğimiz UGİK'23'ü 'Başlangıcın Sonu' mottosu ile gerçekleştireceğiz. Artık yeni bir başlangıcın kapısını aralıyoruz. Ticarette pazar alanlarında sınırlarının kalkması, isimlerin kişisel markalara dönüşmesi gibi küresel ölçekte pek çok kapı açıldı. UGİK'23'te dünyaya açılan o kapıdan geçmenin yollarını arıyoruz."

Akbal zirvenin detayına ilişkin olarak, "Programımızın konseptini yansıtacak girişimcilik tünelinde katılımcıların ne kadar girişimci ruhlu olduklarını bu yapacağımız çeşitli testler ile deneyimleyerek anlamaları sağlayacağız. Kasanın anahtarı nerede etkinliğiyle katılımcıların alana yerleştirilen kilitli kasayı açacak doğru anahtarı bulmalarını isteyeceğiz. 180 derece hatıra fotoğraf alanı ve marka oluşturma alanları gibi birbirinden farklı daha pek çok deneyim alanıyla katılımcılarımızı bekliyor olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

#MÜSİAD
#Yunus Furkan Akbal
#UGİK'23
12 dakika önce
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Uluslararası Genç İş Adamları Kongresi 2023 'Başlangıcın Sonu' mottosuyla 23 Şubat'ta gerçekleştirilecek
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