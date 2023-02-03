Uluslararası Genç İş Adamları Kongresi 2023 'Başlangıcın Sonu' mottosuyla 23 Şubat'ta gerçekleştirilecek

"Birinci aşamayı başlangıç olarak nitelendiriyoruz. İş dünyasına yönelik bir fikri olan ve buna inanan insanlar bir şekilde aksiyon alarak yola koyuluyorlar. İlk adımdan sonra fikri somut veriye dökebilmek, bunun için doğru maddi kaynakları temin edebilmek, network oluşturmak gibi kendi içinde aşamalara sahip bu yolda, birçok iş insanı serüvene veda ediyor ya da konfor alanının nihai menzil olduğunu düşünüyor. Yurt içi ve yurt dışındaki atılımların yüksek çoğunluğu bu aşamaya gelip, kapıyı geçmek bir yana dursun tıklatmaktan dahi imtina ediyor. Ve biz üçüncü ve son aşamada ise 'çık o kapıdan ve başla' diyoruz. Bu kapı, akılcı stratejilerin oluşturulduğu ve nihayetinde doğru marka olarak dünyaya açılmanın eşiğidir.