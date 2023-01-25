MÜSİAD'dan İsveç ve Hollanda'daki Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara tepki

İsveç ve Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar yapıldığını hatırlatan Asmali, "MÜSİAD camiası, dünya Müslümanları olarak bu saldırıyı şiddetle ve lanetle kınıyoruz. Sözde özgürlük gerekçesiyle bu nefret suçlarına izin veren İsveç ve Hollanda hükümetlerini kınıyoruz. MÜSİAD olarak Müslüman kardeşlerimizi provokasyonlara alet olmadan, şiddete başvurmadan, demokrasi ve hukuk çerçevesinde değerlerimize sahip çıkmaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.