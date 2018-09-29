Ekonomi Un üreticisinden5 milyon ton sözü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Un üreticisinden 5 milyon ton sözü

Ekmek fiyatlarını arttırmak için un fiyatlarını speküle eden fırsatçılara karşı dikilen un sanayicileri, “95 liraya 1 milyon ton un” taahhüdünü beş katına çıkardı Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Başkanı Eren Günhan Ulusoy, “çuvalı 95 liradan 5 milyon ton un vermeye hazırız” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
“Hasadın Ardından” temasıyla yapılan toplantı sektör temsilcilerini bir araya getirdi.w
“Hasadın Ardından” temasıyla yapılan toplantı sektör temsilcilerini bir araya getirdi.w

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF), Karadeniz Un Sanayicileri Derneği (KUSAD) ev sahipliğinde Samsun’da toplandı. “Hasadın Ardından” temasıyla yapılan toplantı sektör temsilcilerini bir araya getirdi. Programa katılan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, buğday üretiminin Türkiye’nin ihtiyacını karşıladığını belirtti.

MÜCADELEYE DEVAM

Programda un sanayicilerine seslenen Güldal, beklenen rekoltenin 21 milyon ton buğday üretiminin biraz altında gerçekleştiğini kaydetti. TMO tarafından 2.5 milyon ton buğday mısır arpa alımı yapıldığına dikkat çeken Güldal, Salı günü 250 bin ton ekmeklik buğday ithalatı için ihale yapıldı. Güldal, sanayicilere güven verdi ve ofis olarak 2019’da buğday alımı yapmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

95 TL’DEN 5 MİLYON TON

TUSAF Başkanı Eren Günhan Ulusoy, un fiyatları üzerinden yapılan spekülasyonlara izin vermeyeceklerini ifade etti. Federasyon olarak çuvalı 95 TL’den 5 milyon çuval un temin etme garantisi veren Ulusoy, döviz hareketlerinin ardından unda spekülasyon yapıldığını söyledi. Un alış fiyatlarının speküle edilmeye başladığını söyleyen Ulusoy, “Un karaborsada olduğu yönünde algı oluşturuldu” dedi. 50 kiloluk çuval unu 95 TL’den satarak spekülatörlerin oyununu bozduklarını söyleyen Ulusoy, “Baltalarını taşa vurdular. Türkiye’de bir un sorunu yok” dedi.

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