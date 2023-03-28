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Ekonomi

Ünlü iş adamı Ersin Arıoğlu vefat etti

Çanakkale Köprüsü, TOGG Fabrikası ve Avrasya Tüneli gibi devasa yapılara imzasını atan şirketler arasında yer alan Yapı Merkezi Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Arıoğlu hayatını kaybetti.

09:51 . 28/03/2023 Salı
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Ersin Arıoğlu

Ersin Arıoğlu

Yapı Merkezi’nin Kurucu Ortağı ve Onursal Başkanı Dr. Ersin Arıoğlu hayatını kaybetti.

Ersin Arıoğlu, 29 Mart 2023 Çarşamba günü Altunizade Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde kılınacak öğle namazı sonrası, Aşiyan Mezarlığı’ na defnedilecek.

Ersin Arıoğlu kimdir?

1940 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Arıoğlu, 1963 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden İnşaat Yüksek Mühendisi olarak tamamladı. 1969 yılına kadar aynı fakültenin yapı statiği kürsüsünde öğretim görevlisi ve asistan olarak akademik hayatına devam etti.

Arıoğlu, 1965 senesinde İstanbul'da Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş.'yi kurdu. İnşaat Yüksek Mühendisi Dr. Ersin Arıoğlu, holding bünyesinde dünya çapında işlere imza attı. 1965 yılından bugüne inşa edilen 4.200 km'nin üzerinde ray hattı, 63 adet raylı sistem, 448 adet istasyon yapılırken 10 bin km su sızdırmaz boru ile 55 ülkede yüzlerce noktaya temiz su iletilmesi; faaliyetlerini yürüttü.

Yapı Merkezi, TOGG fabrikası, Avrasya Tüneli ve 1915 Çanakkale Köprüsü gibi projeleri hayata geçiren şirket olarak biliniyor.

Arıoğlu, Kasım 2002'de CHP’den TBMM'ye milletvekili olarak da görev yapmıştı.






#Ersin Arıoğlu
#Yapı Merkezi Holding
#vefat
#iş dünyası
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